CUPRA Formentor VZ5: arriva la serie speciale Taiga Grey

La Cupra Formentor VZ5, versione top di gamma del crossover spagnolo, veste grigio nella serie speciale Taiga Grey, prodotta in tiratura limitata a 999 esemplari. Il nome scelto per la Special Edition richiama la tinta Taiga Grey dedicata alla nuova versione di Cupra Formentor VZ5, che offre di serie tra gli altri fari LED Matrix, cerchi in lega da 20" VZ5, badge identificativo VZ5, Top View Camera, portellone elettrico con sistema "handsfree" ed estrattore posteriore con finiture in fibra di carbonio e 4 terminali di scarico. Il SUV coupé ad alte prestazioni include la tecnologia Torque Splitter (ripartizione dinamica della coppia) per aumentarne l'agilità. Il sistema, alloggiato al posteriore, è a comando elettroidraulico con due frizioni indipendenti e consente un controllo indipendente della coppia su ciascuna ruota posteriore. Il sistema di chassis di Cupra Formentor VZ5 ha permesso agli ingegneri di includere una nuova modalità Drift. In questa modalità l'ESC è completamente disattivato e, utilizzando la tecnologia Torque Splitter, è possibile indirizzare tutta la potenza su una ruota posteriore, aiutando a spingere l'auto in curva. L'abitacolo presenta la plancia e i sedili sportivi avvolgenti in Dinamica Black con inserti in pelle Dark brown e cuciture a contrasto. Un'incisione a laser della numerazione identifica l'esemplare dell'edizione limitata.

La produzione di Cupra Formentor VZ5 Taiga Grey è iniziata questa settimana nello stabilimento di Martorell, come fetta della tiratura di 7.000 esemplari di Cupra Formentor VZ5. Il prezzo della serie speciale Taiga Grey parte da 70.500 euro.