Volkswagen: ID.AERO, la berlina del futuro 100% elettrica

Si chiama ID.AERO e si presenta come dinamica, potente e caratterizzata da un'aerodinamica ottimizzata, la prima berlina completamente elettrica firmata Volkswagen. Con un'anteprima mondiale della concept car in Cina, la casa tedesca ha offerto un'anticipazione del suo prossimo futuro in formato berlina. La versione di produzione cinese sarà lanciata nella seconda metà del 2023, anno in cui Volkswagen conta di avviare anche la produzione del modello di serie europeo a Emden, in Germania.



"Con la show car ID.AERO - ha commentato Ralf Brandstätter, ceo del marchio Volkswagen - stiamo dando un'anteprima del prossimo membro della famiglia ID. Un'auto dal design attraente e altamente aerodinamico, con un'autonomia di oltre 600 chilometri, uno spazio eccezionale e interni di qualità superiore. Con la nostra strategia 'Accelerate', stiamo portando avanti l'elettrificazione della nostra gamma a pieno ritmo e dopo la ID.4, questo modello sarà la nostra prossima world car per le regioni di Europa, Cina e Stati Uniti d'America".

La concept car svelata in Cina è lunga quasi cinque metri ed è stata progettata per essere molto slanciata, con tetto inclinato in stile coupé che contribuisce a ottenere un coefficiente di resistenza aerodinamica di 0,23. La piattaforma modulare di trazione elettrica MEB di Volkswagen consente poi sbalzi ridotti, un passo lungo e un abitacolo spazioso. La vettura dispone di una batteria agli ioni di litio da 77 kWh.

L'autonomia annunciata sulle lunghe distanze è fino a 620 chilometri nel ciclo WLTP.

Dopo ID.3, ID.4 e ID.6, la versione di produzione della ID.AERO sarà la quarta serie di modelli completamente elettrici in Cina e ne saranno realizzate due varianti, una per ogni joint venture di Volkswagen che mira a diventare il principale fornitore di veicoli sostenibili in Cina. La versione di produzione della ID.AERO sarà offerta in futuro a livello globale come nuovo modello di punta della famiglia ID., non solo in Cina, ma anche in Europa e in Nord America.

La ID.AERO è anche testimone della flessibilità dell' architettura MEB completamente elettrica di Volkswagen, che può essere adattata a veicoli di forme e dimensioni diverse. Dai crossover compatti ai suv, dai minibus alle spaziose berline, la piattaforma MEB può infatti essere utilizzata in tutti i segmenti. Con la ID.AERO, la MEB consente alla famiglia ID. di entrare nel segmento delle berline superiori e sfrutta le possibilità della mobilità elettrica, con il raggiungimento di autonomie generose, connettività digitale e la capacità di ricevere aggiornamenti over-the-air.

La versione di serie della per l'Europa uscirà dalla linea di produzione dello stabilimento di Emden nel 2023.