Nissan Juke Hybrid, si presenta con e-Xperience Tour

In occasione dell'arrivo in scena con la sua prima versione elettrificata, Nissan Juke si presenta con l'e-Xperience Tour. L'iniziativa è quella dedicata ad un roadshow che offre ai clienti italiani la possibilità di conoscere in anteprima i nuovi prodotti elettrificati del marchio giapponese in arrivo sul mercato, approfondendone i dettagli e provando la vettura su strada.

In particolare, l'e-Xperience Tour sarà dedicato al propulsore ibrido del nuovo Juke, pensato per massimizzare la guida in elettrico e partendo sempre in modalità 100% EV, fino a 55 km/h, con la possibilità di viaggiare in città fino all'80% del tempo a zero emissioni. Il particolare schema, permette di ridurre i consumi del 40% nel ciclo urbano e del 20% nel ciclo combinato, con prestazioni maggiori del 25% rispetto alla versione benzina (143 CV rispetto a 114 CV).

Oltre a consumare meno rispetto ad un tradizionale motore a benzina, il propulsore ibrido di Juke gode anche di agevolazioni fiscali (riduzione o esenzione del bollo), costi RCA agevolati, accesso gratuito alle ZTL nei grandi centri urbani e parcheggio gratuito sulle strisce blu secondo le diverse disposizioni regionali e locali, a cui si aggiunge la possibilità di muoversi liberamente anche in occasione di limiti alla circolazione.

La nuova versione ibrida di Juke mantiene il design sportivo da crossover coupé, a cui si aggiungono dettagli distintivi, tra cui il badge 'Hybrid' e la nuova griglia frontale, ora dotata di un sistema automatizzato di apertura e chiusura che consente una variazione attiva del flusso d'aria, per far fronte alle esigenze di raffreddamento del motore e delle batterie, ottimizzando l'efficienza aerodinamica.

È già possibile ordinare Juke Hybrid presso la rete di concessionarie Nissan, con le prime consegne previste a partire da settembre 2022. Disponibile anche la Premiere Edition, un'edizione limitata a soli 500 esemplari per l'Italia dedicata al lancio della motorizzazione ibrida. Per prenotare un test drive basta invece andare sul sito nissan.it, individuare la tappa dell'e-Xperience Tour più comoda alle proprie esigenze e contattare la concessionaria.