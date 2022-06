Hyundai Ioniq 6 l'Electrified Streamliner arriva a fine mese

Prima un video in cui un oggetto di forma affusolata aiuta a concretizzare il concetto di un fluido che si muove attorno ad un corpo. Poi un vero e proprio bozzetto - uno schizzo a matita - che cattura la silhouette unica e snella di Ioniq 6. Così Hyundai da appuntamento alla sua prossima novità globale 100% elettrica.

Ispirata al prototipo elettrico Prophecy di due anni fa (https://www.youtube.com/watch?v=ffn9-EjLE7M), questa inedita berlina di Hyundai, si legge nella nota, sarà presentata come Electrified Streamliner (cioè un veicolo che razionalizza e migliora le prestazioni elettriche con il disegno aerodinamico) e si distinguerà per le sue linee pulite e semplici, nonché per una forma ispirata alla galleria del vento.

Una rivoluzione rispetto alle forme convenzionali, seppure molto aerodinamice, dei precedenti Ev del Gruppo coreano che in anticipo rispetto alla presentazione nello schizzo svela in tutto il suo valore l'impegno dei designer Hyundai nel soddisfare le esigenze sia estetiche che funzionali dei clienti nell'era della mobilità elettrica.

Ioniq 6 sfrutterà l'Electric Global Modular Platform (E-GMP) di Hyundai Motor Group per offrire un passo lungo e qiuindi un design interno ottimizzato. Altre immagini di IONIQ 6 saranno rivelate nei prossimi giorni sui canali social ufficiali di Hyundai e sulla pagina dedicata a Ioniq 6 (https://ioniq6.hyundai.com/designunveil/eu/). Hyundai Motor rivelerà completamente il design esterno e interno del suo nuovo Electrified Streamliner alla fine di questo mese.