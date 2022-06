Bentley Continental GT Mulliner: la regina di Goodwood

Al Festival of Speed di Goodwood, come annunciato, unitamente alla nuova gamma S, Bentley, porta al debutto un'altra novità: la versione Mulliner della Continental GT. Il modello, che si colloca al vertice della famiglia Continental e delle gran turismo a due porte, grazie ai miglioramenti apportati al propulsore W12 e all'avanzato telaio, condiviso con la GT Speed, diventa la Continental GT più dinamica, potente e veloce, mai realizzata. La GT Mulliner W12 a bordo ha il meglio di ogni modello della casa di Crewe: il dinamismo della Speed, il comfort della Azure (annunciata di recentemente) e l'estro artistico delle opere Mulliner.

Esteriormente la Continental GT Mulliner si caratterizza per la griglia anteriore a matrice "Double Diamond", nuova firma stilistica di questo allestimento, prese d'aria sui parafanghi anteriori, che riprendono lo stesso design argentato e nero con il marchio Mulliner. Elementi disponibili sia in versione cromata lucida che nel più sofisticato nero lucido della specifica Mulliner Blackline. Completano il quadro le calotte degli specchietti in argento satinato o nero, con le Mulliner Welcome Lamps sottostanti e, le soglie esterne illuminate con il testo Mulliner.

Il W12 TFSI realizzato a mano nello stabilimento di Crewe che eroga 650 Cv e garantisce una velocità massima di 335 km/h e uno scatto 0/100 km/h in 3",6. Le quattro ruote sterzanti esaltano la natura dinamica della Continental GT Mulliner in ogni modalità di guida. Il design esclusivo dei cerchi dedicati da 22" e caratterizzato dal logo autolivellante, assicura che la "B" di Bentley sia sempre facilmente leggibile. A bordo, otto combinazioni di ambiente, ciascuno basato sull'abbinamento di tre colori precisi già selezionati e 88 diverse impiallacciature di legno. Bentley, composta da quasi 400.000 punti e di cui la lavorazione richiede un lavoro di ricamo lungo 18 mesi con un'apposita macchina da cucire, sulla Mulliner è di serie.