Tre Bugatti dedicate alla figlia del fondatore

L'Ébé, figlia primogenita di Ettore e Barbara Bugatti, era molto legata al padre: come un'anima gemella. Nata nel 1903, ha avuto modo di acquisire una miriade di informazioni sulla strada che ha portato all'ascesa del brand. Alcune di quelle notizie, sono state raccolte nel libro che scrisse "The Story of Bugatti", dove traccia un ritratto del padre e fornisce dettagli fino ad allora sconosciuti. Un affetto, quello tra padre e figlia che portò Ettore a nascondere le proprie iniziali "EB" nel nome di lei. In questo modo, anche dopo il matrimonio, L'Ébé, non avrebbe dovuto rinunciare al cognome paterno.



Oggi, l'azienda Bugatti, ha deciso di omaggiarla con una serie esclusiva di tre esemplari adornati con dettagli in stile Art Dèco. Una Chiron e due Chiron Sport, tutte riprendono il suo nome: L'Ébé. La Chiron e la Chiron Sport L'Ébé traggono ispirazione dall'amore della ragazza per lo stile Art Déco. Le linee del carattere di Chiron sono per lo più riecheggiate della famosa Bugatti Type 57 G che vinse Le Mans nel 1937, sulla L'Ébé, quelle linee sono tracciate in oro su una base di carbonio. I riflessi dorati che adornano anche il logo "EB", la famosa griglia a ferro di cavallo e il cofano del motore W16 da 8,0 litri. Anche le ruote hanno una sfumatura dorata. Il logo caratteristico di L'Ébé è stato tracciato sul lato inferiore dello spoiler posteriore retrattile, sulle soglie d'ingresso ed è cucito a mano sui poggiatesta. L'abitacolo rispecchia le forme dell'esterno con il carbonio a vista colorato di blu. Ogni pannello delle portiere presenta un motivo dell'evoluzione visiva delle auto più iconiche di Bugatti, dai primi Gran Premi fino alla EB110, la Veyron e Chiron. La Bugatti Chiron, presentata nel 2016, è stata la prima auto di serie a erogare 1.500 Cv di potenza. Alla base, il motore quad-turbo W16 da 8,0 litri, l'avanzato sistema di trazione integrale e il telaio leggero. Componenti che hanno stabilito nuovi standard, non solo per accelerazione, top speed e maneggevolezza, ma anche per comfort e affidabilità. La Chiron L'Ébé e la Chiron L'Ébé Sport sono già state consegnate, il terzo modello lo sarà entro la fine del mese.