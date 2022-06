Renault R5 Prototype: anteprima nel Regno Unito a Goodwood

Dopo i consensi ricevuti nella scorsa edizione dell'Iaa di Monaco, arriva il primo bagno di folla nel Regno Unito per la Renault R5 Prototype, attesa dal 23 al 26 giugno al Festival of Speed di Goodwood. Arriverà sul mercato nel 2024, come uno dei modelli elettrici più interessanti tra i sette che Renault ha pianificato di lanciare entro il 2025.

Poggerà sulla piattaforma CMF-BEV del Gruppo Renault e sarà alimentata da una batteria di ultima generazione, in grado di garantire circa 400 km di percorrenza. In aggiunta, i nuovi accumulatori costeranno meno all'azienda e, di conseguenza, incideranno meno sul prezzo di acquisto. Tra le vetture elettriche attese entro il 2025 c'è un altro gradito ritorno, ovvero quello della R4. Auto icone del passato che illumineranno il futuro di Renault, come sa bene il CEO Luca de Meo fin dai tempi della Fiat. La Renault 5 originale fu lanciata nel 1972 e riscosse un successo enorme fino al 1984, anno in cui cedette il testimone alla Supercinque. Dal 1990 la compatta di punta della Losanga è la Renault Clio, per anni l'auto straniera più venduta in Italia che, a chiusura del cerchio, potrebbe essere sostituita proprio dalla R5 elettrica.