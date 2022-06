Mercedes-AMG GLE Edition 55, da subito oggetti da collezione

Mercedes-AMG conosce bene i suoi clienti e la loro passione per le serie speciali, cioè quelle da collezionare e da custodire gelosamente nel proprio garage. Per la Edition 55 che celebra il suo 55mo anniversario con sei modelli speciali basati sui modelli GLE e GLE Coupé è andata ancora oltre ed ha previsto la fornitura con ognuna delle auto di uno speciale telo copriauto AMG su misura e con doppio strato - esterno traspirante in fibra sintetica antistrappo e interno antistatico in flanella - per proteggere e 'coccolare' la propria preziosa GLE Edition 55.

I modelli che celebrano l'anniversario possono essere ordinati da ora fino a dicembre 2022 nelle due versioni con nero ossidiana metallizzato o bianco diamante brillante presenti nel catalogo Manufaktur di allestimenti personalizzati. Sono specifici anche i cerchi forgiati AMG da 22 pollici (a razze incrociate, verniciati in grigio tantalio opaco con bordo del cerchio tornito a specchio) e le parti speciali in nero carbonio opaco, che sottolineano l'eleganza e aspetto esclusivo.

Altra caratteristica distintiva delle GLE Edition 55 è la presenza su entrambi i lati del veicolo di una speciale pellicola con l'emblema AMG e un diamante AMG. Anche i coprimozzi sono personalizzati con la scritta Edition 55 e una corona d'alloro a testimonianza di una grande attenzione ai dettagli.

Come previsto dall'AMG Night Package, alcuni elementi esterni selezionati sono rifiniti in nero lucido e questo - a seconda del colore della vernice scemo - si traduce in contrasti audaci o transizioni fluide. Il nero lucido è utilizzato per lo splitter anteriore e la modanatura della grembialatura anteriore AMG, gli alloggiamenti degli specchietti esterni, i bordi dei finestrini e la modanatura della grembialatura posteriore AMG.

A ciò si aggiungono i vetri laterali oscurati termoisolanti e due doppi terminali di scarico cromati neri. Altro dettaglio esclusivo per intenditori è il tappo di rifornimento in cromo argento con scritta AMG, un elemento distintivo che si rivela solo aprendo lo sportellino del serbatoio.

L'interno è caratterizzato da contrasti di nero e rosso, colore quest'ultimo che caratterizza i listelli sottoporta in acciaio inossidabile con scritta AMG illuminata. In tinta, i tappetini AMG neri in pregiato velours presentano cuciture a contrasto rosse e scritta Edition 55 tessuta in rosso. Anche il volante Performance AMG in microfibra Dinamica celebra l'anniversario con i badge AMG e 55 e sottolinea che si tratta di modelli speciali da collezione.

I sedili AMG sono rivestiti in pelle nappa bicolore in rosso pepe/nero. Se equipaggiati con l'esclusiva pelle nappa AMG, anche i pannelli delle porte e la consolle centrale sono progettati in questa combinazione di colori (di serie su GLE 63 S 4Matic+, optional su GLE 53 4Matic+ e GLE 63 4Matic+).

L'ambiente lussuoso e sportivo degli interni è completato da uno stemma AMG in rilievo sull consolle centrale e dagli elementi decorativi AMG in nero carbonio opaco.