Jeep Gladiator: il pick-up per tutte le strade

Una Jeep Gladiator per affrontare tutti i tipi di strade con la massima libertà, in omaggio al claim aziendale "Go Anywhere, Do Anything". Il primo Pickup del brand di Stellantis risale al 1947, oggi Jeep Gladiator rappresenta un'evoluzione del concetto originario: un mezzo concepito per il lavoro capace di abbinare alla natura professionale una vocazione lifestyle, diventando il partner perfetto per attività e avventure fuori dall'ordinario tipicamente estive.

Jeep Gladiator condivide il DNA della Jeep Wrangler nella capacità di affrontare ogni tipo di terreno. Al tempo stesso, si tratta di un modello che è stato specificamente progettato e ingegnerizzato per essere al 100% un pick up e consentire di poter "andare ovunque e fare qualsiasi cosa" grazie a contenuti tecnologici avanzati, un motore potente ed efficiente, praticità e flessibilità nel trasporto di carico.

Gladiator monta un motore 3.0 V6 turbodiesel, capace di erogare fino a 264 CV e 600 Nm di coppia, in abbinamento al cambio automatico a 8 rapporti. La sua portata massima è di 565 kg, e la sua capacità di traino arriva a 2.721 kg. L'area di carico, rivestita di materiale antiscivolo e dotata di sistema di illuminazione a LED, presa di corrente esterna impermeabile da 230 V (disponibile a richiesta) e robusti fermi integrati, offre un volume di 1.005 litri: è lunga più di un metro e mezzo a ribaltina chiusa, supera i 2 metri a ribaltina aperta, e la larghezza è di 1,44 metri.

Sono di serie fari anteriori e posteriori e fendinebbia a LED, infotainment con impianto audio Alpine con subwoofer, cassa wireless portatile, ricaricabile in marcia e completamente impermeabile, il meglio della connettività con il sistema UconnectTM con Apple CarPlayTM, Android AutoTM e touchscreen da 8,4". Tra gli ADAS sono presenti il Blind-spot Monitoring ed il Rear Cross Path Detection, Forward Collision Warning Plus, Adaptive Cruise Control e telecamera posteriore ParkView con griglia dinamica.