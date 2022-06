Ford E-Transit: il commerciale evergreen diventa elettrico

E-Transit, l'evergreen dei furgoni fino a due tonnellate, con propulsione 100% elettrica. autonomia fino a 317 chilometri (Ciclo WLTP) e tempi di ricarica della batteria tra il 15 e l'80% in 34 minuti (con un sistema da 115 kW a corrente continua) è il primo veicolo commerciale in Italia a essere commercializzato sotto le insegne di Ford Pro, l'ecosistema globale della Casa Americana, dedicato a prodotti e servizi per i professionisti.

Con il volume di carico identico al gemello a gasolio, E-Transit ha il vantaggio dell'accesso gratuito nelle ZTL e spese di gestione, manutenzione e riparazioni molto inferiori.

Grazie al modem integrato che permette di comunicare ed interagire con i prodotti offerti da Ford Pro, il fleet manager, informato in tempo reale sulla condotta di guida dei conducenti (incluso uso della cintura di sicurezza corretto, eventuali superamenti dei limiti o frenate brusche), può intervenire celermente con istruzioni e suggerimenti. Sempre in real time, è possibile sapere se il veicolo deve fare delle soste per le ricariche lungo il percorso (quindi trovare le soluzioni più convenienti) o necessita interventi di manutenzione straordinaria che, se effettuati per tempo, possono limitarne i tempi di fermo. Produttività e contenimento dei costi sono così garantiti.

E-Transit si guida facilmente. L'abitacolo ampio e luminoso offre una buona posizione di guida. Intorno al conducente ci sono comodi ripiani e vani per stipare oggetti o accessori anche di taglia XXL. Cruscotto di facile lettura e l'ampio schermo dell'infotainment Sync 4 visibile a tutti gli occupanti. Come cambio, lo stesso "rotore" che Ford ci ha insegnato a conoscere con le sue autovetture. Molto utile per alimentare eventuali dispositivi professionali il ProPower on Board, l'unità che mette a disposizione la corrente delle batterie attraverso tre prese, due nel cassone e una in cabina, per una erogazione massima di 2,3 kW. A richiesta si può avere la telecamera a 360° e, grazie agli accordi con una serie di allestitori che rientrano nel programma Qualified Vehicle Modifier (QVM), Ford Pro è in grado di offrire modelli tailor made per ogni professionista. Due le motorizzazioni 184 o 269 Cv entrambi con la coppia di 430 Nm e trazione posteriore.

E-Transit è disponibile in 25 varianti e tre versioni: van, van doppia cabina e chassis cabina singola.

Prezzi a partire da 52.250 € (I.V.A. Esclusa), per lo Chassis 350 L3 Trend da 184 Cv, il Van nella versione 350 L2H2 Trend da 184 Cv parte da 53.750 € (I.V.A. Esclusa). Compresi nell'acquisto anche modem FordpPass Connect e l'accesso illimitato ai servizi di FordPass Pro o Ford Telematic Essential e, per un anno, FordPass Charging Nertwork e Telematics completo.