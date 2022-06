Scania presenta il primo bus 100% elettrico

Un bus cittadino completamente elettrico, con una motore da oltre 400 Cv e 2100 Nm di coppia, alimentato da otto batterie per complessivi 254 kW. È il nuovo Scania Citywide LF BEV presentato in questi giorni alla stampa nella sede svedese dell'azienda, a Södertälje, in una due giorni dove l'attenzione è stata principalmente indirizzata verso un trasporto sostenibile. , E proprio guardando alla sostenibilità, Scania ha reso noto di aver già avviato la produzione del Citywide full electric, un bus con due assali, 12 metri di lunghezza, 2,55 di larghezza e 3,27 di altezza; con 32 sedute, 45 posti in piedi e una postazione per carrozzina. Le otto batterie (ma che possono venir aumentate a 10) sono alloggiato per metà nella parte posteriore eper metà sul tetto. Una volta in produzione saranno fornite dalla locale Northvolt, e potranno venir ricaricate sia "in strada" con il pantografo che raggiunge fino ai 300 kW, o in deposito, con il CCS di tipo 2 fino ai 150 kW.

Scania ha evidenziato come il suo parco bus abbia visto le alternative ai motori diesel passare dal 22% al 50% dal 2017 al 2021, mentre in Svezia un terzo dei trasporti e il 95% dei trasporti pubblici sono ormai realizzati con energia rinnovabile, con il 95% dei mezzi a gas che utilizza biogas.

L'obiettivo dichiarato dalla Casa svedese è quello di ridurre del 50% le emissioni di CO2 nella produzione e del 20% quelle dei suoi mezzi di trasporto entro il 2025 rispetto al 2015.

Secondo Scania per produrre il 10% del biogas necessario per il trasporto servono circa 2 milioni di ettari di terreno agricolo e in Europa ci sarebbero circa 25 milioni di ettari incolti o abbandonati che potrebbero venir riconvertiti per produrre, dunque, il biogas necessario per rendere il trasporto indipendente dal petrolio.

Per riuscire in questi obiettivi, però, non si parla solo di bus al 100% elettrici: durante la due giorni di Södertälje sono stati presentati anche gli altri modelli della flotta, con le alternative all'utilizzo del diesel. Il nuovo programma di autobus e pullman di Scania è iniziato nel 2019 con il lancio del nuovo autobus urbano Scania Citywide LF a pianale ribassato Scania. Lo Scania Citywide LF è stato seguito da Scania Citywide LE (low entry) e Scania Interlink. Ora è stato presentato il nuovo Scania Touring, costruito su un nuovo telaio con tre assi da 13,7 metri, 2,55 metri di lunghezza e 3,80 di altezza e con il design interno completamente rinnovato che può ospitare fino a 57 passeggeri seduti.

Il nuovo Touring ha una nuova e aggiornata zona per il conducente e la guida offre una più efficiente ergonomia. Anche l'interno è aggiornato con materiali più leggeri e il nuovo bus Scania punta sull'efficienza energetica, con un risparmio di carburante fino al 6% grazie al miglioramento dell'efficienza del motore e del cambio, mentre l'aggiunta del cruise control contribuisce a ulteriori risparmi. In ottica, sempre, di sostenibilità, il mezzo può essere alimentato non solo con benzina diesel, ma pure con biodiesel e HVO.