DR Groupe lancia i nuovi modelli del brand Sportequipe

Con il brand Sportequipe, che evoca il mondo delle competizioni, DR Groupe entra in un ambito commerciale e d'immagine completamente diverso rispetto al passato, aggiungendo ai modelli Evo (entry level) e Dr (sostanza) una gamma composta da suv e pick-up dal design accattivante - ideali per chi pratica sport come il biking, il golf, lo sci, la vela e in generale per chi ama viaggiare - ed a cui si affianca una city car elettrica per muoversi, in stile Sportequipe e piena in libertà nei contesti metropolitani. Svelata a Milano in occasione della prima giornata di MIMO 2022, la nuova offerta di DR Groupe, che sarà distribuita in una rete differenziata, appartiene evidentemente ad un segmento alto, ed è caratterizzata da modelli tecnologici e performanti, con una dotazione di serie ricca, ma accessibili a tutti.

Sportequipe, spiega il gruppo molisano, sarà inoltre una linea di capi di abbigliamento ed accessori ricercati in grado di assecondare le proprie passioni. Del resto il logo di Sportequipe è evocativo della mission del brand: una flag iconica e distintiva, quasi uno scudetto che racchiude in sé una storia di passione per le automobili e il mondo dello sport. Il tutto in una chiave elegante, contemporanea, fatta anche di attenzione alla moda e agli accessori, per uno stile senza tempo. Il nuovo brand propone ben 4 diversi suv che spaziano dal modello compatto Sportequipe 5 da 4,32 metri fino all'ammiraglia Sportequipe 8, un sette posti da 4,72 metri disponibile anche in versione ibrida plug-in. Sportequipe 5 sarà propostocon tre diverse motorizzazioni termiche: 1.5 turbo benzina da 154 Cv, 1.6 TGDI turbo benzina ad iniezione diretta da 200 Cv e 2.0 TGDI turbo benzina ad iniezione diretta da 260 Cv, abbinati ad un cambio CVT a 9 rapporti.

Propone interni in pregiato Alcantara, display touch da 12.3 pollici con Android Auto ed Apple Car Play, ambient light a colorazione variabile, tettuccio elettrico, sensori di parcheggio posteriori ed un sistema di telecamere a 360° oltre all’HHC/HDC e TPMS. Arriverà a settembre. Con i suoi 4,5 mt. di lunghezza Sportequipe 6 sarà il suv intermedio di gamma. È spinto da un motore 1.6 TGDI turbo benzina ad iniezione diretta da 200 Cv con una coppia di 290 Nm per una velocità massima di 200 km/h. Il cambio è un automatico DCT a 7 rapporti. Presenti tetto panoramico con apertura elettrica della parte anteriore, condizionatore automatico bi-zona, smartphone wireless charger, infotainment da 12,3 pollici con Apple Car Play e Android Auto, cruscotto LCD da 12 pollici e sistema di apertura e chiusura Soft Touch Keyless. Ci sono anche 4 telecamere con vista a 360 gradi, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, Hill Holder Control, Hill Discent Control e TPMS arricchiscono il pacchetto sicurezza. I cerchi da 20 pollici contribuiscono a conferirgli un aspetto grintoso e sportivo.

Sarà disponibile da settembre, anche nella versione Thermohybrid benzina/GPL e con il 2.0 TGDI turbo benzina ad iniezione diretta da 260 Cv. Sportequipe 7 è un suv di 4,70 metri con 7 posti ed è spinto da un 1.5 turbo benzina da 160 Cv abbinato ad un cambio automatico DCT con doppia frizione a secco e 6 rapporti. Ha una velocità massima di 190 km/h. Caratterizzato da tanto spazio interno e confort di 'fascia alta' anche Sportequipe 7 prevede il tetto panoramico con sezione apribile, il climatizzatore automatico bi-zona (gestito da un monitor LCD touch da 8 pollici), infotainment touch da 12,3 pollici e cruscotto LCD da 7 pollici. Come per Sporteuipe 6 - con cui condivide molti altri equipaggiamenti - è prevista la versione Thermohybrid benzina/GPL, anche con i motori 1.6 TGDI turbo benzina ad iniezione diretta da 200 Cv e 2.0 TGDI turbo benzina ad iniezione diretta da 260 Cv. In arrivo a settembre. Il top di gamma Sportequipe 8 incarna appieno il processo di evoluzione tecnologica e qualitativa intrapreso da DR Automobiles Groupe, grazie alla costante collaborazione tra il centro ricerca e sviluppo italiano e quello del partner industriale asiatico.

E' un suv 7 posti di ben 4,72 metri dotato di tecnologia Hybrid Plug-in, in grado di erogare complessivamente 320 Cv con una coppia massima di 510 Nm. Il sistema prevede un motore termico 1.5 turbo benzina/Gpl da 115 Kw e due motori elettrici (uno da 55 Kw, l’altro da 70 Kw) alimentati da un pacco batterie da 19,27 kWh che offrono un’autonomia elettrica di 100 km. Grazie al sistema di alimentazione tri-modale - elettrico, benzina, GPL - Sportequipe offre un' autonomia complessiva di quasi 1.500 km. Disponibile alla fine dell’anno, sarà acquistabile anche nelle versioni non elettrificate Thermohybrid benzina/GPL 2.0 TGDI, turbo benzina ad iniezione diretta da 260 Cv e 1.6 TGDI, turbo benzina ad iniezione diretta da 200 Cv.