Festival of Speed, Dna sportivo di Polestar è solo elettrico

Polestar non dimentica la sua storia (è nata nel 1996 come scuderia e diventata successivamente reparto corse di Volvo) e riserva una coppia di importanti novità ad alte prestazioni per l'edizione 2022 del Festival of Speed di Goodwood che aprirà il 23 giugno. L'azienda svedese, che è ora concentrata su una produzione 100% elettrica - e che intende intende quotarsi al Nasdaq entro questo mese di giugno in una proposta di aggregazione aziendale con Gores Guggenheim, Inc - presenterà al celebre evento nella tenuta del Duca di Richmond il prototipo della coupé sportiva a 4 posti denominata Polestar 5 GT. L'auto, accreditata di una potenza elettrica complessiva di 402 Cv, si esibirà più volte sull'iconico percorso in salita all'interno di Goodwood e sarà esposta negli altri momenti al First Glance Paddock. Per il momento l'azienda di Gotheborg ha diffuso solo una immagine di una Polestar 5 con mascheratura adesiva, ma durante il Festival of Speed l'auto sarà esposta nella versione definitiva.

L'area della Electric Avenue vedrà invece la presenza della Polestar 2 BST edizione 270, una variante super sportiva in edizione limitata che prende ispirazione dalla concept Experimental Polestar 2 - vista al Festival of Speed nel 2021 - che è ispirata alla celebre The Beast, una Polestar ad altissime prestazioni voluta ed utilizzata dallo stesso Ceo dell'azienda Thomas Ingenlath.

La Polestar 2 BST edizione 270, che dovrebbe essere proposta ad un prezzo di circa 75mila euro in sole 270 unità (riservate a Usa, Cina ed Europa) utilizza due motori elettrici per complessivi 476 Cv ed è caratterizzata, oltre che da un look vicino a quello delle auto da competizione, da soluzioni costruttive di chiara derivazione racing, come gli ammortizzatori Ohlins a tre vie con serbatoi separati, l'assetto abbassato di 30 mm, le appendici aerodinamiche speciali e i pneumatici Pirelli P-Zero Rosso 275/30R21.