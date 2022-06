Honda HR-V, solo per Usa cambia look e aumenta di taglia

Dopo le prime informazioni diffuse ad aprile Honda of America fornisce ora maggiori dettagli sulla generazione 2023 del crossover HR-V destinata al mercato Usa. Si tratterà di una svolta significativa dal punto di vista del design e delle dimensioni (più grandi), riflettendo così la volontà della Casa nipponica di allargare il tiro rispetto ai tradizionali acquirenti Honda in quel vasto mercato.

"il nuovo crossover Honda HR-V ha le dimensioni giuste per i giovani acquirenti attivi - ha affermato Michael Kistemaker, vicepresidente Honda National Sales, American Honda Motor Co - che cercano un'esperienza di guida sportiva, e molto spazio e praticità".

HR-V di seconda generazione non utilizza più l'architettura della Honda Fit (Jzz in Europa) e si basa invece sulla nuova architettura globale Honda, la stessa che è stata scelta per l'ultima Civic, quella di undicesima generazione.

Questo allunga HR-V di 24 centimetri lo rende più largo di 6,6 il tutto con un passo più lungo di 4,3. Per il mercato Usa resta comunque un crossover compatto, visto che è lungo 4 metri e 57. Da segnare anche il passo in avanti rappresentato dalla nuova sospensione completamente indipendente, con montanti MacPherson davanti e una schema multilink dietro, un chiaro passo avanti rispetto alle sospensioni anteriori indipendenti e all'assale posteriore a torsione o DeDion (a seconda del modello) del precedente HR-V.

Honda offrirà anche più potenza e consumi di carburante più contenuti. Previsto un motore 4 cilindri 2,0 litri da 158 Cv (il vecchio modello aveva un 1,8 litri da 141 Cv) che è caratterizzato da una maggiore efficienza. Tutti gli Honda HR-V sono dotati di compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto, che è wireless sulla versione EX-L. Gli allestimenti LX e Sport HR-V sono dotati di un touchscreen a colori da 7 pollici mentre gli EX-L ottengono un touchscreen a colori HD da 9 pollici.

Tutti gli HR-V hanno un quadro strumenti digitale da 7 pollici.