Peugeot 208 Style, serie limitata di 50 esemplari

Si chiama Style la nuova serie speciale di Peugeot 208, prodotta in soli cinquanta esemplari e ordinabile solamente online. Per la nuova versione, il design è stato arricchito con interni specifici, fari anteriori Eco LED, vetri posteriori e lunotto oscurati e monogramma Style in diversi punti dell'auto.

Tutte di colore Grigio Artense e con motorizzazione 1.2 PureTech 75, le nuove 208 possono far accedere agli incentivi statali previsti in caso di rottamazione.

Questa nuova serie speciale trae origine dall'allestimento cuore di gamma Active Pack, il più richiesto dal pubblico italiano in questo 2022. Un allestimento già completo e al quale la Style aggiunge nuovi contenuti di serie ed una specifica personalizzazione. Le novità della serie limitata riguardano gli specifici interni Pneuma 3D grigio con impunture a contrasto Blue Azule, il dettaglio pannelli porte Blue Azule. i fari anteriori Eco-LED, i cristalli posteriori e lunotto oscurate, le soglie porta in alluminio griffate Peugeot, la fiancata posteriore con il monogramma Style, gli inserti dedicati sui montanti centrali delle portiere, i tappetini specifici Style e la vernice metallizzata Grigio Artense.

Nuova 208 Style è disponibile con un'unica motorizzazione, la 1.2 PureTech 75 S&S a benzina ed ha un prezzo di listino di 20.050 euro chiavi in mano. Sarà ordinabile esclusivamente online collegandosi al sito Peugeot Store e, grazie alla consegna garantita entro 30 giorni dall'ordine, permette di beneficiare anche degli incentivi statali previsti in caso di rottamazione (salvo disponibilità) e, scegliendo il finanziamento Peugeot I-Move, il prezzo si riduce a 15.150 euro.