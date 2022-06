Fiat Professional: arriva il nuovo Doblò, ora è anche 100% elettrico

Quinta generazione per Doblò il veicolo capace di incarnare due anime complementari per diventare il partner ideale per le famiglie nella versione autovettura e il veicolo adatto a tutte le occorrenze dei professionisti nella versione van..

Con motore termico o declinato nella versione E-Doblò, 100% elettrico (280 km di autonomia), è il terzo modello a Zero emissioni nella gamma dei Fiat Professional.

Nella variante autovettura, Doblò offre nuovi contenuti specifici: lunotto posteriore apribile separatamente dal portellone (Magic Window), tre sedute singole nella seconda fila con attacchi Isofix, tetto panoramico in vetro con mensola trasparente centrale (Magic Top), un particolare portaoggetti posteriore accessibile sia dall'interno che dall'esterno, e infotainment di bordo con display da 8".

Non si conosce ancora come sarà formata la gamma "autovettura", per adesso Fiat si è limitata a comunicare il debutto dell'E-Doblò Launch Edition di colore Blu Mediterraneo, che include il Launch Pack (barre sul tetto, Magic Window, cerchi in lega da 16" neri, specchietti ripiegabili elettricamente, alzacristalli posteriori elettrici ed oscurati) volante soft touch, quadro strumenti digitale 10" e Magic Top.

La gamma completa sarà disponibile nei prossimi mesi.

Nella versione commerciale, Doblò, prevede due lunghezze e tre configurazioni: Van, Furgone Crew-Cab e Combi, per tutti contenuti innovativi denominati "Magic". Con capacità di carico in lunghezza di 3,4 metri, con l'opzione Magic Cargo, vano sotto il sedile del passeggero per gli oggetti più fragili e specchietto digitale Magic Mirror da 5" per viaggiare sicuri anche a pieno carico. Per la variante elettrica c'è il Magic Plug, la possibilità di alimentare utensili con la batteria di bordo. La portata è di una 1 tonnellata, per le versioni a motore termico, 800 kg per quella elettrica.

Il nuovo E-Doblò è dotato di motore elettrico con potenza di 100 kW, pacco batterie da 50kWh, e oltre 280 km di autonomia nel ciclo WLTP. Grazie alla nuova motorizzazione, il nuovo E-Doblò raggiunge la velocità massima di 130 km/h e fino a 260 Nm di coppia massima. La versione a zero emissioni vanta inoltre una flessibilità unica dal punto di vista della missione del cliente e una capacità di ricarica best in class, grazie alla modalità "Quick Charge" fino a 100 kW, che permette di ricaricare in corrente continua l'80% della batteria in soli 30 minuti. Il conducente può scegliere tra diverse modalità: Normal, Eco e Power. Ciascuna modalità modifica la risposta alla guida del veicolo, migliorandone e ottimizzandone le prestazioni: "Normal" è consigliata per la guida nel traffico di tutti i giorni; "Eco" migliora il risparmio di energia e "Power" migliora la potenza di picco del veicolo. L'introduzione del pacco batteria non ha portato a modifiche strutturali: E-Doblò è disponibile nelle stesse dimensioni, caratteristiche e configurazioni dei VAN con motorizzazioni a combustione termica.

I nuovi Doblò e E-Doblò saranno prodotti nello stabilimento di Stellantis in Spagna (Vigo), beneficiando degli effetti di scala. Il nuovo Doblò sfrutterà il programma K9 esistente che serve altri marchi Stellantis