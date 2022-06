Bentley Continental, nuova gamma S per GT e GTC

Ancora più prestazionali, nuovi dettagli di bordo e soluzioni tecniche per rimarcare la vocazione sportiva pur mantenendo il motore di sempre. Queste in sintesi le novità delle nuove Bentley Continental GT S e Continental GTC S. Una gamma che si differenzia dal concetto di gran turismo per concentrarsi sul piacere di guida. Un focus certamente diverso, ma complementare al concetto di "Benessere al volante" proposto di recente con il lancio della gamma Azure.

A prima vista, la gamma S di Continental si distingue dalla griglia del radiatore nera lucida, dalle luci anteriori e posteriori scure, dal distintivo logo S, con solo il badge Bentley alato e le scritte rifinite in cromo lucido. Parafanghi neri lucidi a fare da cornice a nuovi cerchi dedicati da 22" completano il look esterno.

Gli interni esprimono sempre una qualità ed una ricercatezza uniche. Per questa gamma è stata scelta una suddivisione dei colori in due tonalità. Nelle prime Bentley, i piloti impegnati nelle massacranti gare di Brooklands e Le Mans, avvolgevano i volanti in corda per ridurre le vibrazioni ed ottenere una presa più sicura. Oggi, chi ha una Bentley Continental GT o GTC nella variante S può contare sulla pelle scamosciata del tessuto Dinamica come rivestimento per il volante, per la leva del cambio, il cuscino del sedile e lo schienale.

Sotto il cofano nessuna novità: il motore è il V8 da 4,0 litri da 542 Cv e 770 Nm capace di passare da 0 a 100 Km/h in appena 4". Cambia il suono allo scarico, più roboante e incisivo a rimarcare la sportività del modello. Più agile e reattiva nella guida grazie al nuovo sistema antirollio attivo elettrico a 48V (Bentley Dinamic Ride) proposto per la prima volta dalla Casa di Crewe. Generando 1300 Nm in 0,3 secondi, i motori all'interno delle barre antirollio compensano attivamente le forze in curva per ridurre al minimo il rollio, migliorando al contempo il comfort di guida a velocità di crociera grazie al disaccoppiamento delle ruote destra e sinistra.