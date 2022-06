Polestar 2 Bst Edition 270: l'elettrica raggiunge i 476 Cv

Il brand sportivo del Gruppo Volvo ha allargato l'offerta del prodotto, figlia della divisione specializzata in tuning Polestar Engineered con la Polestar 2 BST edition 270. Come suggerisce il nome, sarà prodotta in serie limitata a 270 unità, destinate in Europa, Nord America e Cina.

"Abbiamo avuto riscontri con la Polestar 2 appositamente modificata che abbiamo mostrato al Goodwood Festival of Speed ;;nel 2021, quindi abbiamo deciso che questa versione sarebbe dovuta arrivare alla produzione", afferma Thomas Ingenlath, CEO di Polestar.



La Bst Edition 270 si distingue dalla Polestar 2 standard per alcuni dettagli estetici e più sostanziali modifiche meccaniche.

I due motori elettrici e la batteria da 78 kWh sono stati migliorati per una potenza massima di 350 kW (476 CV) e 680 Nm di coppia, rispetto ai 408 Cv della Polestar 2. L'assetto è stato rivisto con un'altezza da terra ridotta di -25 mm, ammortizzatori Öhlins regolabili a 2 vie appositamente sviluppati con camere di regolazione ausiliarie montate sotto il cofano, una barra antirollio anteriore, molle più rigide del 20% e nuovi cerchi in lega da 21 pollici neri che sono ispirati a quelli della Polestar 1. Gli pneumatici sono 245/35R21 Pirelli P Zero, sviluppati appositamente per questa vettura, mentre sono confermati i freni Brembo standard a 4 pistoncini.

Il modello in edizione limitata è disponibile nei colori esterni Thunder o Snow con interni Charcoal WeaveTech. La carrozzeria, con striscia longitudinale disponibile in opzione, è stata ritoccata con verniciature in tinta di paraurti e minigonne laterali.