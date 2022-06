Alpine si fa in tre, la sportivissima A110S alla prova

La gamma Alpine si completa con tre vetture: A110, l'originale; A110 GT, la Gran Turismo; A110 S, la Sportiva.

ANSA Motori ha provato nei dintorni di Firenze la A110S, il top di gamma, variante che mette in primo piano la sportività ponendo l'accento sulle prestazioni. La linea è quella classica: motore centrale posteriore quattro cilindri 1.8 turbo; due vani portabagagli, uno sotto il cofano anteriore, mentre all'altro si accede dal portellone posteriore. A bordo si entra agevolmente, alcuni dettagli come la leva a destra del piantone dello sterzo e la chiave d'accensione richiamano alcune vetture della gamma Renault. Tanta microfibra a foderare l'abitacolo, cuciture a contrasto e due avvolgenti e comodi sedili Sabelt. Il tunnel centrale è ben fatto e ospita 2 prese usb e i bottoni del cambio, i comandi sono tutti chiari e intuitivi. Aggiornato l'infotainment da 7" compatibile con Android Auto e Apple CarPlay integrato con un navigatore e connesso a un sistema di telemetria. Tramite il menu Alpine Telemetrics, si possono visualizzare svariate informazioni in tempo reale, dalla pressione del turbo alla temperatura dell'olio del cambio a un cronografo per registrare i tempi sul giro.



Guarda le fotoAlpine A110S

Il telaio "Sport" valorizza appieno il potenziale del motore 4 cilindri turbo da 300 cv grazie alla geometria dei treni specifica, alle molle elicoidali più rigide del 50% e agli ammortizzatori settati specificatamente. Le barre antirollio sono più stabili e svuotate per ridurre il peso al minimo e più stabili del 100%. L'altezza libera dal suolo è ridotta di 4 mm e i finecorsa idraulici dello sterzo sono calibrati per un controllo ottimale della carrozzeria. Sportiva nell'animo, Alpine A110S ha un invidiabile rapporto peso/potenza di 3,7 kg/Cv.

A prima vista non cambia molto dalle altre due vetture del brand. Specifico per questa versione il "Kit Aereo" opzionale e non presente sulla vettura in prova, che include una lama anteriore e un'ala posteriore in carbonio.

Pigiato il bottone dello start si può scegliere fra tre modalità di guida (Normal, Sport e Track) che influiscono sul funzionamento del propulsore e sulla logica delle cambiate, modificando la sensibilità dell'acceleratore, del servosterzo e il funzionamento dello scarico.

A Dieppe, gli ingegneri di Alpine si sono dati molto da fare per rendere ancor più coinvolgente il sound del 1.8 turbo. Nelle partenze da fermo, attivando il launch control, il propulsore esclude temporaneamente l'alimentazione di un cilindro e girando a "tre" ricrea un sound ispirato al mondo delle corse automobilistiche.

Sufficientemente a suo agio sulle sconnesse strade cittadine, è perfetta nella dinamica e nel comfort offerto una volta che si inizia a guidare sulle colline dei dintorni di Firenze. Prima, seconda, terza: il cambio automatico Getrag doppia frizione a sette rapporti è rapido negli innesti sia in up che in down. Si sente l'ingresso del turbo, i giri salgono veloci e il sound, in versione sport, è davvero entusiasmante. Bruciare lo 0-100 Km/h in 4,2" come dichiarato dalla Casa sembra realistico.

Avvolti nel sedile ci sente un tutt'uno con la macchina. Lo sterzo è preciso, diretto; le traiettorie una volta impostate sono facili da seguire. L'uscita di curva è briosa e il divertimento sempre assicurato.

La gamma Alpine parte da 60.800 euro per l'A110, che diventano 70.850 euro per la GT e 73,050 per la sportivissima S.