Nissan Juke: il B-Suv ha preso la scossa

Nissan ha aperto gli ordini in Italia della Juke Hybrid, prima versione elettrificata del crossover coupé che ha lanciato il segmento B-SUV. Con Juke, Nissan, amplia l'offerta per i clienti e rilancia la sfida in un segmento fondamentale per il mercato italiano, quello dei crossover elettrificati. Nel periodo gennaio-aprile 2022 il peso dei crossover in Italia è stato pari al 42%, mentre in termini di alimentazioni, quelle elettrificate hanno raggiunto il 42,5% (34,1% Hybrid, 5,1% plug-in e 3,3% BEV). In questo scenario, Juke rappresenta solo uno dei nuovi crossover elettrificati Nissan in arrivo nei prossimi mesi. Nel 2023 la Casa giapponese avrà la gamma di crossover elettrificati tra le più nuove e complete del panorama automobilistico italiano: dal B-SUV Juke al crossover passando per il coupé Ariya. Nel 2023 il peso delle vendite elettrificate del Marchio sarà pari al 75% e i clienti troveranno in Nissan una versione elettrificata per ogni modello in gamma. Juke Hybrid ha il vantaggio di partire sempre in modalità 100% elettrica e la mantiene fino alla velocità di 55 km/h. Juke Hybrid, secondo la Casa, sarebbe cresciuto prestazionalmente del 25% rispetto alla versione con il classico motore termico, rispetto alla quale avrebbe dei consumi più contenuti di circa il 40% nel ciclo urbano, e fino al 20%, nel combinato. Le versioni di Juke Hybrid disponibili in Italia sono N-Connecta, N-Design (da 31.500€) e Tekna (da 32.860€). A questi prezzi possono essere associati gli incentivi governativi. Le prime consegne sono previste da settembre.