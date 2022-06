Citroën C3 Aircross Rip Curl, un tuffo nel mondo del surf

E' uno stile che invita all'avventura e alle attività all'aria aperta, quello della nuova edizione del SUV Citroën C3 Aircross Rip Curl, tra nuovi colori e un nuovo ambiente interno all'insegna del 'blue jeans'.

Il colpo d'occhio sul nuovo modello è affidato al Pack Color 'Anodised Blue' e agli altri colori che si ispirano al blu del cielo e del mare, tra varie tonalità di blu all'esterno e all'interno.

"Questa nuova edizione C3 Aircross Rip Curl - ha spiegato Pierre Monferrini, Responsabile Gamma Citroën - si basa sulle versioni alto di gamma Shine e Shine Pack scelte da oltre il 60% dei nostri clienti. Questa nuova proposta 2022, resa più dinamica dai cerchi in lega da 17 pollici neri diamantati, richiama il tema dell'oceano, con un Pack Color Anodised Blue all'esterno e un nuovo ambiente interno Blue Jeans valorizzante e rilassante, abbinato ad equipaggiamenti che migliorano il benessere a bordo". La tonalità blu si ispira anche al mondo del surf ed è a contrasto con il colore della carrozzeria e il nero del tetto, quest'ultimo bicolore e che si abbina alle quattro tinte di carrozzeria proposte: Steel Grey, Platinium Grey, Pearl Black o Polar White. Di serie, su questa versione Rip Curl, i cerchi in lega da 17'' Origami Black con decorazioni geometriche nero lucido, abbinati ai vetri posteriori oscurati, Il rivestimento principale 'Hello Chinor' utilizzato per i sedili Advanced Comfort (tre quarti dei sedili e degli schienali, compresi i supporti laterali) è un tessuto a maglia sportivo nei toni del grigio-blu, che si ritrova spesso nell'abbigliamento tecnico o nelle scarpe da ginnastica. È abbinato a un tessuto tecnico, effetto pelle, Sapphire Blue, ispirato al mondo dello sport e della nautica, che costituisce la parte superiore degli schienali e la zona anteriore delle sedute, impreziosite da una nuova impuntura a vista nella tinta Blu acceso La Rochelle.

Tra la parte imbottita dello schienale e la sua parte superiore, per l'edizione 2022 di SUV Citroën C3 Aircross Rip Curl è stata creata appositamente una fascia Tiki Brasilia con motivo tribale polinesiano bianco e nero. Rip Curl ha associato il suo nome a SUV Citroën C3 Aircross per la prima volta nel 2018, poi nel 2020. E' quindi la terza volta che Citroën collabora con il marchio australiano, leader mondiale nel settore del surf.