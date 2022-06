Buick Wildcat EV, ambasciatrice trasformazione elettrica

Quasi 70 anni fa Buick, che è oggi un marchio di General Motors presente in pratica solo negli Stati Uniti e Cina, presento Wildcat un'elegante concept di vettura scoperta che per l'epoca era incredibilmente sobria e anticipava un futuro (successivamente mai concretizzato) di raffinata funzionalità e di attenzione ai bisogni del guidatore e dei passeggeri.

Ora quel prototipo di stile del 1953, noto in pratica solo agli addetti ai lavori, ritorna dando il nome ad una coupé 100% elettrica che annuncia la trasformazione del marchio (solo Bev in Nord Americ entro il 2030) guidata anche da un nuovo badge e da una specifica identità del marchio.

A sostegno della visione di General Motors per un futuro completamente elettrico i futuri prodotti EV di Buick porteranno, a partire dal 2024, il nome Electra traendo ispirazione dalla storia del marchio.

Il nuovo badge, che è la prima modifica significativa all'emblema dal 1990, sarà montato sui prodotti Buick a partire dal prossimo anno. Non più un logo circolare, ma un triplo scudo separato - allineato orizzontalmente - che si basa sulle radici nell'araldica del fondatore dell'azienda David Dunbar Buick, e che sottolinea i cambiamenti anche con i nuovi colori.

"I nostri prossimi prodotti adotteranno un nuovo linguaggio di design che enfatizza un aspetto elegante, dinamico e lungimirante - ha affermato Sharon Gauci, direttore esecutivo di Global Buick e GMC Design nel presentare il concept Wildcat EV - I nostri esterni incorporeranno movimenti fluidi che contrastano con la tensione per trasmettere il movimento. Gli interni equilibreranno il design moderno, le nuove tecnologie e l'attenzione ai dettagli per evocare calore e una ricca esperienza sensoriale".

Il concept Buick Wildcat EV illustra il nuovo linguaggio di design del marchio globale che sarà evidente nei veicoli di produzione in futuro. "Buick è sempre stata lungimirante - ha detto Gauci - e questa concept è un assaggio di dove stiamo andando e dell'ottimismo che abbiamo per le possibilità illimitate di un futuro elettrico".

Il nuovo veicolo sperimentale, una coupé 2+2, colpisce per una presenza potente ed espressiva, il tutto con una proporzione completamente nuova che è completata da una posizione bassa e larga. Il parabrezza è avvolgente e sfocia nel vetro laterale, che si assottiglia drammaticamente - si legge nella nota - fondendosi con la linea dinamica del tetto per accentuare il profilo aggressivo.

Ulteriori punti salienti del design esterno di Buick Wildcat EV sono le porte con apertura superiore semi-ala di gabbiano, per facilitare entrata e uscita nonostante la ridotta altezza da terra. Ma anche la tecnologia di illuminazione micro-Led con lenti del proiettori a fascio sottile, i gruppi ottici posteriori in stile Blade incorporati nei pannelli del tetto e l'indicatore esterno dello stato di carica visibile attraverso vetro della Wildcat EV. Molto interessante anche la grafica dei cerchi a turbina a 18 razze ispirati ai rotori dei motori Jet nei grandi arei civili.

L'abitacolo di Wildcat EV è "uno spazio destinato a colpire una corda emotiva - ha affermato Therese Pinazzo, responsabile del design degli esterni e degli interni di Buick - è definito da forme semplici e aggraziate che trasmettono equilibrio, armonia e una sensazione di calore". L'auto è stata inoltre pensata per essere una piattaforma per funzionalità inedite come l'intelligenza artificiale, la biometria e l'aromaterapia.

Il veicolo è progettato per rilevare un aumento della frequenza cardiaca del conducente e regolare automaticamente le impostazioni del veicolo per calmarlo. Ad esempio, quando la modalità Zen è attivata, le luci dell'abitacolo si affievoliscono, vengono attivati i rilassanti profumato dell'aromaterapia e si attivano i sedili massaggianti.

"Siamo sull'orlo di un vero cambiamento e questo concetto ne è una visione tangibile - ha affermato Gauc - Per quasi 70 anni, il nome Wildcat è stato riservato a concept car Buick innovativi e progressivi che spingono i confini del design e della tecnologia. Ora inaugura il prossimo capitolo dell'eredità del design del brand".