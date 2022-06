Bmw: tante novità per la gamma attese in estate

Un'estate di novità per Bmw. La gamma della nuova Bmw Serie 2 Active Tourer viene ampliata con due varianti ibride plug-in e un modello diesel con trazione integrale intelligente Bmw xDrive. Dal luglio 2022, anche la nuova Bmw Serie 2 Coupé e la nuova Bmw Serie 4 Gran Coupé potranno contare su due ulteriori varianti di trazione. Infine, il cruscotto digitale Bmw Curved Display sarà aggiunto all'equipaggiamento standard della nuova Bmw Serie 2 Coupé e della nuova Bmw M3 Berlina. Ulteriori progressi nel campo della digitalizzazione sono rappresentati da funzioni aggiuntive per il sistema di navigazione Bmw Maps e per il Bmw Intelligent Personal Assistant.

Tornando ai motori, la Serie 2 Active Tourer sarà disponibile anche con sistema ibrido plug-in composto da un motore a benzina a 3 cilindri con tecnologia Bmw TwinPower Turbo che aziona le ruote anteriori, affiancato da un motore elettrico che agisce sulle ruote posteriori. La trazione della nuova Bmw 230e xDrive Active Tourer genera una potenza fino a 240 kW/326 CV (generata congiuntamente dal motore a combustione fino a 110 kW/150 CV e dall'unità elettrica fino a 130 kW/177 CV). Ciò significa che il più potente dei due modelli ibridi plug-in scatta da fermo a 100 km/h in 5,5 secondi.

L'autonomia elettrica è di 82-93 chilometri secondo il Wltp.

Con una potenza massima di 180 kW/245 CV (generata congiuntamente dal motore a combustione con 100 kW/136 CV e dall'unità elettrica con 80 kW/109 CV), il sistema ibrido plug-in della nuova Bmw 225e xDrive Active Tourer accelera da zero a 100 km/h in 6,7 secondi. Con valori compresi tra 83 e 92 chilometri secondo Wltp, ha anche un'autonomia elettrica notevolmente aumentata rispetto alla precedente generazione di modelli. Novità anche per la nuova Bmw Serie 2 Coupé. La 218i Coupé ora è disponibile anche con motore a benzina 4 cilindri da 2,0 litri che genera una potenza massima di 115 kW/156 CV e una coppia massima di 250 Nm.

La potenza viene trasmessa alle ruote posteriori tramite un cambio Steptronic a 8 rapporti. La nuova Bmw 218i Coupé accelera da 0 a 100 km/h in 8,7 secondi. Il secondo nuovo modello si colloca ad un livello più alto nello spettro delle prestazioni.

La Bmw 240i Coupé viene spinta da un motore a benzina da 6 cilindri in linea da 275 kW/374 CV è ora abbinato alla classica trazione posteriore anche in questa serie di modelli. Un cambio Steptronic Sport a 8 rapporti e un differenziale M Sport nella trasmissione finale sono coinvolti nel trasferimento della potenza alla strada. Ciò significa che la nuova Bmw M240i Coupé raggiunge i 100 km/h da ferma in 4,7 secondi.

Per un intervenire manualmente nella selezione delle marce, la nuova automobile Bmw M è dotata di palette al volante. A partire dall'estate 2022, queste palette faranno anche parte del pacchetto di equipaggiamento del cambio Steptronic a 8 rapporti, di serie su tutti i modelli a 4 cilindri della Bmw Serie 2 Coupé. La gamma di motorizzazioni comprende ora tre motori a benzina a 4 cilindri e un motore diesel a 4 cilindri, oltre al propulsore a 6 cilindri in linea da 3,0 litri, che ora offre prestazioni affascinanti in combinazione con la trazione integrale e posteriore.