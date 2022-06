Peugeot 408, arriva a fine mese come inedito crossover coupé

Lo avevamo già anticipato nello scorso dicembre (https://www.ansa.it/canale_motori/notizie/prove_novita/2021/12/ 27/peugeot-lavora-a-nuovo-crossover-coupe-si-chiamera-408_72781e 3c-f03b-4a33-9021-f3c5f0c367ef.html) ed ora è lo stesso Gruppo Stellantis a confermare che Peugeot presenterà entro la fine di giugno un modello completamente nuovo e - come si legge nella nota - unexpected, cioè inaspettato - in quanto collega alla storica sigla 408 una tipologia di carrozzeria più evoluta, al passo coi tempi.

La nota comnferma che si tratterà di un crossover coupé, anche se 'unica immagine che accompagna il teaser svela solo il trattamento, raffinato e molto moderno, della calandra oltre alla presenza dell'ultima versione dello scudetto con il Leone e una variante rivisitata nella grafica della sigla 408.

La stessa Peugeot precisa nella nota che nuovo 408 sarà "un modello totalmente inedito nella gamma, una Peugeot di una specie inedita" che "combina in modo innovativo codici stilistici caratteristici del mondo dei suv con una silhouette dinamica tipica del mondo delle fastback.

Realizzato sulla piattaforma del Gruppo EMP2-V3 (la stessa della 308) nuovo 408 è stato progettato e sviluppato sia in termini di design che di tecnologia, per ricercare un'elevata efficienza e proporre nuove esperienze. Destinato a coloro i quali vivono l'automobile come un piacere, nuovo 408 "introduce un'allure inedita nel mondo Peugeot".