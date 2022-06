Nuovo Mercedes GLC, il suv di successo entra nel futuro

Per andare avanti, e proporre un modello che sia davvero al passo coi tempi ma non solo dal punto di vista delle norme, Mercedes entra in profondità nei bisogni e nei desideri di una rilevante fetta dei suoi clienti: quei 2,6 milioni in tutto il mondo che hanno acquistato un modello di questa fortunata serie di suv. Lo fa applicando tutto il suo know how tecnologico, non solo a livello di sistemi propulsivi, di meccanica, di telaio e di sistemi di guida ma anche (e soprattutto) a livello di software.

E il risultato è ben visibile: nuovo GLC non prende le distanze dal grande passato della Stella a Tre Punte, conservando un look tradizionale, robusto e molto elegante. Ma compie un deciso passo in avanti nella qualità dei dettagli, nella esclusività e soprattutto nella sportività. Le proporzioni sono uniche, le superfici tese, gli spigoli precisi per sottolineare l'high tech celato sotto la carrozzeria. E aggiunge - anche in questo caso senza rischiosi salti in avanti - interni pregiati, ancora più funzionali e ben definiti. In Italia, ogni dieci Mercedes vendute quattro sono suv e uno su tre con la spina. Dal 2016 sono state vendute 50.600 GLC. Nella gamma italiana sono 12 i suv della Stella a Tre punte

"Con nuovo GLC - ha sottolineato nella presentazione globale via web Britta Seeger, membro del board di Mercedes-Benz Group AG, con responsabilità della divisione vendite - portiamo nel futuro una storia di successo. Dalla sua introduzione, 2,6 milioni di clienti in tutto il mondo hanno scelto un modello di questa fortunata serie di suv. Come modello Mercedes-Benz più venduto degli ultimi due anni, GLC rappresenta una delle vetture più importanti della nostra gamma di prodotti. Sono convinta che, con la sua combinazione di guida sportiva, design moderno e funzioni come la plancia Offroad e la nostra realtà aumentata MBUX per la navigazione, nuova GLC saprà entusiasmare tanto gli amanti dell'avventura quanto le famiglie".

GLC sarà disponibile esclusivamente in versione ibrida: come ibrida plug-in o come mild hybrid con tecnica a 48 Volt e alternatore-starter integrato. Le versioni ibridi plug-in offrono un'autonomia di oltre 100 chilometri (WLTP), perfetti per consentire di guidare in modalità prevalentemente elettrica nei tragitti quotidiani. In più, GLC è a suo agio su qualsiasi fondo stradale: che viaggi su strada o fuoristrada, garantisce confort e agilità di marcia. Inoltre, il nuovo asse posteriore sterzante rende l'auto ancora più maneggevole e sicura.

Nella guida offroad, il nuovo suv di Mercedes vanta molti punti di forza, come la trazione integrale 4Matic di serie, la modalità di guida fuoristrada completamente elettrica per le versioni plug-in, la schermata Offroad e la funzione 'cofano del motore trasparente' che permette di vedere durante il movimento cosa c'è sotto l'automobile.

L'ultimissima generazione del sistema di Infotainment MBUX (Mercedes-Benz User Experience) la rende ancora più digitale e intelligente, mentre l'hardware e il software hanno compiuto un grande salto in avanti: viste brillanti sul display centrale e su quello del conducente facilitano la gestione delle funzioni comfort e della vettura. Entrambi gli schermi LCD offrono un'esperienza estetica coerente, con informazioni rappresentate in modo strutturato e ben definito. La navigazione a schermo intero garantisce al guidatore il miglior orientamento possibile. La realtà aumentata MBUX per la navigazione è offerta come equipaggiamento a richiesta: una telecamera rileva l'area davanti all'auto e il display centrale mostra le immagini integrandole con oggetti virtuali, informazioni e segni di demarcazione, come ad esempio segnali stradali, indicazioni di svolta, suggerimenti cambio di corsia e numeri civici. La capacità di dialogo e apprendimento dell'assistente vocale Hey Mercedes si basa sui più moderni algoritmi, adattandosi sempre meglio ai desideri e alle preferenze dell'utilizzatore. I fornitori di musica in streaming possono essere integrati senza problemi in MBUX, così che il cliente può ascoltare la sua musica preferita anche a bordo e rimanere sempre aggiornato con ciò che gli interessa maggiormente, grazie alla nuova funzione gratuita NewsFlash MBUX che riproduce notizie brevi, della durata massima di due minuti. E la funzione Smart Home MBUX fa di GLC una centrale di comando mobile per l'abitazione: da remoto è possibile controllare e attivare temperatura e illuminazione, tapparelle e apparecchi elettrici.

Le dimensioni principali sottolineano l'aspetto ancora più sportivo e al tempo stesso possente di GLC: rispetto al modello precedente è più lunga di 60 mm (e arriva a 4.716 mm) e più bassa di 4 mm. La carreggiata anteriore è cresciuta di 6 mm e quella posteriore di 23 mm. L'incremento nella lunghezza va a beneficio del passo, ma anche degli sbalzi anteriore e posteriore. Identica la larghezza di 1.890 mm. Il volume del bagagliaio trae vantaggio dallo sbalzo posteriore incrementato, e offre 50 litri in più con i sedili in posizione arrivando a 600 litri.