Nuova Škoda Fabia Sport Monte Carlo: svelata la compatta ho

Škoda ha svelato la Fabia Sport Montecarlo, versione top di gamma della compatta boema giunta alla quarta generazione. Si rivolge alla clientela più dinamica e giovanile, soprattutto grazie alle prestazioni garantite dal motore 1.5 TSI da 150 CV, un quattro cilindri dotato di tecnologia di disattivazione selettiva dei cilindri ai carichi parziali e in grado di erogare un picco di coppia di 250 Nm costanti tra 1.500 e 3.500 giri/minuto. La trasmissione di Fabia Sport Monte Carlo è affidata al cambio DSG a 7 rapporti. La nuova variante offre performance di tutto rispetto, con velocità massima di 225 km/h e un tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h di soli 8 secondi. Grazie al sistema di disattivazione dei cilindri e ad un buon coefficiente aerodinamico, i consumi sono contenuti a di 5,9 l/100 Km, con emissioni medie di CO2 pari a 135 gr/km (WLTP). Dal punto di vista estetico la nuova variante riprende le caratteristiche della versione MONTE CARLO disponibile per le altre motorizzazioni. Calandra, cornici dei finestrini, lettering sul portellone e calotte degli specchietti retrovisori sono in colore nero lucido mentre i paraurti hanno un design specifico con prese d'aria maggiorate e profilo estrattore posteriore. Si distingue anche per la presenza di serie dei cerchi in lega da 18" e dell'assetto sportivo che prevede molle più rigide e più corte di 15 mm, a vantaggio della maneggevolezza. Particolarmente ricca la dotazione di serie, che include la strumentazione digitale Virtual Cockpit con layout specifico, che mette in risalto il contagiri. La sicurezza attiva è garantita dai sistemi Front Assistant con frenata automatica e riconoscimento pedoni e Lane Assistant per il mantenimento della corsia di marcia insieme ai gruppi ottici top di gamma in tecnologia Full Bi-LED. Sul fronte della connettività, il modello è dotato di serie di schermo in plancia da 8", tuner DAB+, doppia presa USB-C e protocolli per l'interfaccia smartphone Apple Car Play e Android Auto. La presenza della e-SIM nativa permette di interfacciarsi alla vettura tramite la app My-Škoda. La Fabia Sport Monte Carlo è già disponibile per l'ordine a partire da 26.700 euro. Le prime consegne sono previste dopo l'estate.