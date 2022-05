Volkswagen Golf R, i suoi primi vent'anni a tutto 'sport'

Compie vent'anni una delle icone in salsa 'sportiva' della gamma Golf di Volkswagen. Nell'estate del 2002 la casa tedesca ha lanciato infatti sul mercato uno dei modelli compatti più sportivi nella sua categoria, ovvero la prima Golf R323, spinta da un motore a sei cilindri da 3,2 litri e 241 CV che ne facevano la più potente mai prodotta dalla Volkswagen. Trazione integrale, dinamica marcata, design ed equipaggiamento realizzati ad hoc, erano gli ingredienti alla base della sua anima 'corsaiola'.

Da allora, la lettera più veloce dell'alfabeto ha trovato il favore di una comunità internazionale di fan, che ha permesso alla casa tedesca di vendere oltre 260.000 modelli R in tutto il mondo. Oggi, proprio per festeggiare il compleanno importante, Volkswagen R ha deciso di produrre modello dedicato, con il nome di Golf R 20 Years.

Se già l'attuale Golf R2, con il motore turbo TSI da 235 kW (320 CV) si distingue dalla tradizionale Golf di ottava generazione in quanto a potenza, grazie alla speciale tecnologia motoristica, la Golf R 20 Years è in realtà superiore a qualsiasi Golf finora commercializzata. Con il suo motore turbo a quattro cilindri da 2,0 litri e 245 kW (333 CV) supera, infatti, la potenza dell'attuale Golf R2 di ben 13 CV, così da farne la Golf più potente mai prodotta.

Sul fronte dell'equipaggiamento, la Golf R 20 Years è dotata di serie del pacchetto 'R-Performance' della Golf 8 R (con Torque Vectoring R-Performance in combinazione con il Driving Dynamics Manager e i profili di guida aggiuntivi 'Special' e 'Drift'). Il nuovo modello speciale è anche valorizzato da highlight dal design particolare. Nella parte posteriore, lo spoiler sul tetto enfatizza il look da corsa della vettura.

Inoltre, la Golf R 20 Years prevede di serie cerchi in lega Estoril da 19". Altre caratteristiche inedite del modello celebrativo sono la plancia e i rivestimenti delle porte con inserti decorativi in carbonio. .