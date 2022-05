Mercedes GLC nuova generazione, lancio prossimo primo giugno

Nell'agenda delle novità della Stella a Tre Punte la data del primo giugno è sottolineata in rosso: nel corso di un evento 'ibrido' con trasmissione in streaming su numerosi canali tra cui YouTube, LinkedIn e Twitter, Mercedes-Benz presenterà la nuova generazione del suo suv più dinamico e ora elettrificato al 100%, il GLC.

La nuova gamma di questo modello di grande successo - si legge nella nota dell'azienda - continuerà a rafforzare questa posizione con una propulsione ibrida al 100%, con eccellenti caratteristiche su strada e fuoristrada, con un abitacolo completamente digitalizzato e con un'ampia dotazione di serie, inclusa la linea Avantgarde.

Quando verrà svelato (al momento è stata diffusa una sola immagine teaser che mostra un dettaglio della coda) Il nuovo GLC confermerà con il suo look personale e moderno di combinare perfettamente il suo design espressivo e sportivo con un abitacolo ancora più lussuoso e funzionale.

Oltre a uno spazio variabile e al versatile sistema di infotainment MBUX, GLC sarà caratterizzato da eccellenti proprietà fuoristrada grazie alla trazione integrale 4Matic di serie e alla possibilità di selezionare programmi di guida speciali. Le versioni ibride plug-in di GLC consentiranno un'autonomia elettrica di oltre 100 km permettendo un uso quotidiano praticamente privo di emissioni.

L'anteprima mondiale digitale del nuovo suv della Stella a Tre Punte - anticipa Mercedes - porterà sui display di PC, tablet e smartphone su un concetto completamente nuovo, vicino alle sceneggiature cinematografiche. Fornirà uno sguardo divertente anche del 'dietro le quinte' permettendo allo spettatore di vivere i momenti salienti del lancio del nuovo GLC anche nella fase dei preparativi per le riprese sul set del film.

E tra i personaggi che animeranno queste scene 'a margine' ci saranno con un appassionato regista leggermente confuso, una squadra di collaboratori troppo zelanti e perfino un noto pilota di Formula 1.