Peugeot Partner Rapid, nasce da condivisione base Stellantis

Peugeot ha annunciato il lancio in Brasile di Partner Rapid, il primo progetto del brand che sfrutta le sinergie offerte dalla gamma delle piattaforme dei brand di Stellantis,in questo caso quella di Fiat Nova Fiorino, modello anch'esso specifico per il Sudamerica. Partner Rapid è una furgonata compatta, ideale sia per le consegne in città che per le attività che richiedono spostamenti a medio raggio.



Viene prodotta nello stabilimento di Betim (nello stato di Minas Gerais) e racchiude in sé tutta la tradizione e la competenza del Gruppo nello sviluppo dei veicoli commerciali leggeri. Nel 2022, da gennaio ad aprile, Peugeot ha registrato un aumento del 17% del volume delle vendite nel mercato brasiliano dei veicoli commerciali leggeri (LCV), rispetto allo stesso periodo del 2021 ed attualmente ha una quota del 7,4% in questo segmento.

Partner Rapid si adatta al profilo di un consumatore esigente, che ha bisogno di un veicolo affidabile, progettato per coprire le esigenze di spazio di carico, efficienza, sicurezza e confort. "Partner Rapid supera le aspettative dei consumatori, motivati dai vantaggi e dalle diverse esperienze post-vendita del brand - spiega Felipe Daemon, head of brand Peugeot in Sud America.

"Con l'avvio delle vendite Partner Rapid - aggiunge Katia Ribeiro, head of Peugeot Utility Vehicles - il brand inizia a fornire ai consumatori un'ampia gamma di veicoli commerciali leggeri, in grado di soddisfare tutte le richieste di aziende e professionisti diversificati, con motori e tecnologie apparecchiature consacrate come le più avanzate sul mercato".

L'interno è estremamente confortevole e funzionale, soprattutto per chi trascorre ore nel traffico. Sulla plancia, il guidatore ha a disposizione il cluster con computer di bordo a sei funzioni, contagiri e contachilometri parziale digitale.

Il volante porta il logo del leone ed è regolabile in altezza di serie.

Partner Rapid porta anche un ampio elenco di dotazioni di serie, che comprende aria condizionata, servosterzo idraulico, sedile guida e volante con regolazione in altezza, chiusura porte elettrificata e finestrini con sistema One touch. Il vano di carico di Partner Rapid offre un totale di 3,3 metri cubi di volume in grado di contenere fino a 650 kg, e propone protezione del carico, illuminazione, tappetini e porte che si aprono fino a 180 gradi per garantire la possibilità di trasportare volumi 'importanti' pur beneficiando delle dimensioni esterne simili a quelle di un'autovettura.

Come Nova Fiorino da cui deriva, Partner Rapid è equipaggiata con il motore 1.4 8V Fire EVO Flex da 86 Cv e 120 Nm di coppia, in combinazione con un cambio manuale a cinque marce. Funziona con con etanolo ed è stato messo a punto per soddisfare le nuove norme Proconve su emissioni e rumore (PL7).