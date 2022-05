McLaren: un colore speciale per la Regina Elisabetta

Una McLaren Artura per la Regina Elisabetta. La casa automobilistica votata alle supersportive, orgogliosa delle sue radici britanniche, ha dedicato una versione speciale della sua Artura, con una nuova verniciatura, al Giubileo di platino di Sua Maestà per i suoi 70 anni di regno. La versione speciale Platinum Jubilee è stata sviluppata da McLaren Special Operations (MSO) e sarà a disposizione dei clienti per gli anni a venire.



La nuova vernice argento è stata mostrata su una vettura con un logo in platino 'Elizabeth II' che sostituisce il tradizionale emblema McLaren sul cofano anteriore. Il badge, creato da MSO utilizzando uno strumento su misura, non è in vendita, quindi esisterà solo in questa versione one-off della supercar. McLaren ha lavorato con il partner AkzoNobel, specializzato nel rivestimento delle auto, per creare la combinazione di pigmenti metallici più adatta per la nuova vernice. Per ottenere il risultato finale è stato necessario analizzare diverse condizioni di illuminazione, per un totale di otto giorni di test.

"È stato un onore per MSO - ha dichiarato Ansar Ali, Managing Director di McLaren Special Operations - creare una nuova vernice di platino per celebrare il Platinum Jubilee di Sua Maestà. Questa vernice speciale, che sarà disponibile per i clienti, sarà un tributo a questo anniversario storico." Durante i settant'anni di regno, la Regina ha utilizzato, guidandole direttamente o facendosi portare dai suoi autisti, numerose auto tradizionalmente britanniche come Range Rover, Rolls-Royce, Bentley, Daimler e Jaguar. Nel garage di Sua Maestà pare non sia mai entrata una McLaren.