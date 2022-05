Range Rover Sport, la più sportiva mai realizzata

Prestazioni su strada e off-road, condite di design e tecnologia, sono la ricetta per il concetto di 'Sporting luxury' della Nuova Range Rover Sport. La terza generazione del SUV sportivo della casa di Gaydon, è la più tecnologica, sportiva e spaziosa di sempre. La gamma di propulsori comprende da subito l'ibrido plug-in PHEV a sei cilindri Extended Range, un nuovo e potente V8, oltre ai motori diesel a sei cilindri MHEV Ingenium. Per il 2024 è invece programmato il debutto della versione 100% elettrica.



"L'eccezionale Nuova Range Rover Sport - ha dichiarato Thierry Bolloré, Chief Executive Officer di Jaguar Land Rover - stabilisce nuovi standard per i SUV sportivi di lusso: nasce dall'esperienza di un modello che, da diciassette anni, regala ai clienti un appeal unico. È l'ultima incarnazione della nostra vision: creare auto di lusso moderne, le più desiderabili al mondo, fondendo senza sforzo nuovi livelli di sostenibilità con le qualità distintive che hanno reso Range Rover Sport così popolare".

Sul fronte del design, il SUV è caratterizzato da superfici 'tese' e proporzioni 'muscolose'. La distribuzione dei volumi punta su sbalzi corti, un frontale molto personale e vetri fortemente inclinati nella parte anteriore e posteriore.

L'esterno è arricchito da finiture raffinate come la griglia frontale e gruppi ottici a Digital LED, che creano la famosa firma delle luci diurne (DRL). I fari dal nuovo design, i più sottili mai montati su una Land Rover, si posizionano sopra un paraurti inferiore con una doppia presa d'aria che ingloba un elemento che lo divide orizzontalmente, in tinta di carrozzeria, e regala l'impressione di una maggiore larghezza. Tante scelte tecniche non solo migliorano il design, ma contribuiscono a prestazioni aerodinamiche, per un Cx calcolato in 0,29.

Il design minimalista della nuova Range Rover Sport si trova anche nei nuovi interni che presentano la classica posizione di guida dominante Range Rover, le ultime tecnologie e i materiali più pregiati, che si combinano per un equilibrio tra eleganza e sportività. L'abitacolo è in stile 'aeronautico', con grande visibilità e una consolle centrale alta e inclinata. Le scelte di materiali innovativi e sostenibili includono tessuti tattili e leggeri Ultrafabrics di alta qualità e rifiniti con nuove e colorazioni Duo Tone.

La nuova Range Rover Sport è anche la più sportiva mai realizzata nella storia del SUV di lusso Land Rover, così come la versione che promette di essere la più efficace in fuoristrada. A questo scopo, l'Intelligent All-Wheel Drive si integra con le più recenti innovazioni e tecnologie all-terrain per garantire la sua gamma di capacità dinamiche. "Le avanzate dinamiche della scocca della nuova Range Rover Sport - ha spiegato Rory O'Murchu, Vehicle Line Director di Jaguar Land Rover - confluiscono nella sua immensa capacità di allontanarsi dall'asfalto, utilizzando appieno l'hardware e il software. È il primo veicolo a disporre del nostro nuovo Adaptive Off-Road Cruise Control, progettato per aiutare i conducenti a concentrarsi sullo sterzo del veicolo, garantendo un avanzamento confortevole su terreni accidentati". Già ordinabile, la nuova Range Rover Sport ha prezzi che partono da 95.300 euro.