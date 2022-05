Mercedes EQE, l'elettrica che arriva dal futuro

C'era una volta la berlina business: la Classe E, l'auto preferita di tanti manager capace di accompagnarli per chilometri e chilometri senza fargli sentire la stanchezza, offrendo la giusta sicurezza, confort di bordo e la piacevolezza di guida. C'era la Classe E, c'è oggi, ma per il futuro, certamente non ci sarà. La sua erede naturale si chiama EQE, una luxury business sedan che arriva dal futuro ed anticipa il concept stilistico di Mercedes che dal 2030 si troverà a produrre (ove le condizioni del mercato lo consentiranno) solo vetture a propulsione 100% elettrica.

L'EQE l'abbiamo messa alla prova sulla direttrice Milano-Modena, in una fetta di quel Nord-Est in cui si registra la maggior concentrazione di PMI, oltre 40mila, e la Classe E è una delle vetture preferite da tanti imprenditori.

A quelle persone che dicono: elettrico è sinonimo di anonimo, è tempo che vi ricrediate. Linee filanti, avvolgenti, eleganti, capaci di tagliare l'aria con un CX 0,22. Il muso richiama la più sportiva AMG GT, i fianchi muscolosi e quel profilo che vuole essere un affettuoso ricordo a quella coupè che negli anni '80 faceva perdere la testa a tanti giovani rampanti, il posteriore, con la sua fascia luminosa che disegna la firma di tutte le vetture 100% elettriche in gamma alla Stella… 440 i chilometri da percorrere tutti d'un fiato, Milano, Brescia, Modena e ritorno affidandosi completamente all'MBUX con Electric Drive, che monitorando in tempo reale i consumi riesce a dare una proiezione sul nostro trasferimento. Nessuna sosta per il rifornimento di elettroni nonostante l'aria condizionata accesa così come la funzione massaggio.

EQS 350+ Launch Edition, poco meno di 5 metri di lunghezza (4,94m), un po' più piccola dell'ammiraglia EQS, ma nulla da invidiare per allestimento. A bordo regna il silenzio, i flussi d'aria, le sonorità esterne e quelle di rotolamento sono smorzate da un'ottima insonorizzazione. Impostando il regolatore di velocità attivo e il mantenimento della carreggiata c'è modo di distogliere lo sguardo dall'autostrada per guardare meglio dentro nell'abitacolo. Rifiniture di gran pregio, cuciture a vista, qualità percepita di alto livello. Quando si parla di auto del futuro la definizione che da tempo hanno dato i costruttori e i designer è quella di "terzo living" dopo quello di casa e l'ufficio. Con le poltrone climatizzate e massaggianti insieme al coach virtuale e il filtro HEPA per la purificazione dell'aria dell'abitacolo possiamo dire che l'EQE incarna perfettamente questo concetto: il futuro è sbarcato nel presente! Il prezzo: 93mila euro per la 350+ Launch Edition, 292 cavalli, 2 ruote motrici e sterzanti, fino 654 chilometri di autonomia (Ciclo WLTP) e circa mezz'ora per una carica della batteria da 10 a 80% con le colonnine ultrafast. EQE sarà disponibile in 3 motorizzazioni, 2 o 4 ruote motrici e in 4 versioni.