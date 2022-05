Gruppo Koelliker, futuro mobilità commerciale è green

Mobilità green e veicoli commerciali, per il Gruppo Koelliker al Transpotec Logitec 2022.

In occasione del salone, al via oggi nei padiglioni della Fiera di Milano, i protagonisti negli spazi dedicati Gruppo Koelliker sono due nuovi veicoli commerciali elettrici come il pick-up Maxus T9 e il motofurgone 3MX a marchio Wuzheng, presentati a Milano in anteprima assoluta per l'Italia e che vanno ad aggiungersi ai van elettrici Maxus, eDeliver3 e Deliver9.

Obiettivo dichiarato dal Gruppo, quello di rispondere alle esigenze del nuovo mercato con la 'spina' con veicoli elettrici innovativi e all'avanguardia che assicurino elevata autonomia e praticità, e contribuiscano alla riduzione dell'inquinamento.

"Il veicolo elettrico - ha commentato Marco Saltalamacchia, Presidente Esecutivo del Gruppo Koelliker - è perfetto per il settore logistico. Le consegne in città avvengono sulla base del modello stop&go, caratterizzato da spostamenti brevi e fermate frequenti, con batterie in grado di garantire un'autonomia che consente di circolare tutto il giorno senza problemi.

Prerogative che hanno portato rapidamente il comparto a propendere verso veicoli a basso impatto ambientale, comprendendone i vantaggi. Anticipare i tempi ha sempre caratterizzato il nostro DNA. Con la gamma Professional dei marchi che distribuiamo e che oggi annovera due nuovi veicoli 100% elettrici".

; Dati alla mano, nei primi quattro mesi del 2022 le immatricolazioni di veicoli commerciali elettrici puri hanno segnato un +77,1% rispetto allo stesso periodo 2021 (dati Unrae), studi recenti, mostrano come la rapida transizione verso gli EV potrà ridurre le emissioni di CO2 associate ai trasporti di merci su strada in Italia.

Il Gruppo Koelliker è presente a Transpotec Logitec al Padiglione 18 stand G10-G18.