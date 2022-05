Citroën C5 X: l'ammiraglia francese arriva in Italia

Lanciata nel 2021, nuova C5 X è la nuova ammiraglia Citroën concepita per alzare l'asticella del comfort a bordo. Trae ispirazione dalla concept CXperience, per una vettura in grado di coniugare l'eleganza e il dinamismo di una berlina, il volume e la versatilità di una station wagon, e la postura su strada e la posizione di guida di un SUV. Nuova Citroën C5 X Hybrid Plug-In dà la sensazione di "sorvolare" la strada, grazie ai sedili Advanced Comfort e alle sospensioni Attive Citroën Advanced Comfort, un'anteprima mondiale, che rilancia ed esalta l'effetto tappeto volante. Vanta tecnologie di assistenza alla guida al servizio della sicurezza e del comfort, abbinato ad un ottimo isolamento acustico. La campagna di lancio, realizzata con l'agenzia Traction (gruppo BETC), cerca di trasmettere tutte queste sensazioni in modi diversi attraverso un film pubblicitario e una serie di illustrazioni grafiche. Nella pubblicità, un automobilista è alla guida di Nuova Citroën C5 X insieme alla sua famiglia. Il conducente prova una sensazione di profonda serenità. Si tratta di una metafora emotiva dove il conducente sta ricordando o immaginando le sensazioni di un astronauta che fluttua nello spazio, contemplando la Terra in armonia con il mondo, mentre lui stesso sta vivendo un momento di tranquillità, sospeso nel tempo con la sua famiglia. Il comfort fisico e mentale a bordo di Nuova Citroën C5 X rende la guida silenziosa, fluida e rilassante. "Di solito nelle campagne pubblicitarie, la rappresentazione dello spazio, con astronavi e astronauti, richiama i concetti di velocità, potenza o prestazioni - elementi tutti altamente maschili. Qui, abbiamo usato l'assenza di gravità come metafora delle sensazioni provate al volante di Citroën C5 X. Sensazioni di benessere, calma e serenità. È sempre emozionante lavorare con una Marca capace di adottare approcci diversi da quello che ci si aspetta!" dichiara Stéphane Xiberras, Presidente e Direttore creativo di BETC. Il film è stato diretto da Rune Milton della casa di produzione Phantasm. Le scene in studio sono state girate in Slovenia e le immagini dinamiche sono state girate in Croazia sull'isola di Krk. La colonna sonora originale dell'agenzia di produzione musicale Start-Rec fa eco alle sensazioni di serenità del conducente e rafforza delicatamente l'effetto di assenza di gravità. È stata creata per rafforzare il territorio di espressione sonora di Citroën e incarnare il suo nuovo posizionamento. I prezzi di listino della nuova Citroën C5 X partono da 33.250 euro per arrivare a 48.250 euro necessari per l'ibrida plug-in da 225 CV.