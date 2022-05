Range Rover Sport, debutto all'insegna dell'adrenalina

un debutto all'insegna dell'adrenalina per la nuova versione di Range Rover Sport, alle prese con la risalita del canale di una gigantesca diga. Lo scenario scelto per il video che ha introdotto l'arrivo del nuovo modello della casa di Gaydon, è quello della centrale idroelettrica di Kárahnjúkar, ufficialmente chiamata Fljótsdalur Power Station, nell'Islanda orientale, progettata per produrre 4.600 gigawattora all'anno per una fonderia di alluminio. In questo contesto, la Nuova Range Rover è stata chiamata a resistere alla corrente d'acqua che scorre lungo la rampa della diga, ad una velocità di 750 tonnellate al minuto.

Il video è stato proiettato per la prima volta in occasione di un evento di lancio presso l'Advanced Product Creation Centre di Jaguar Land Rover, proprio a Gaydon, nel Regno Unito.

Al volante, Jessica Hawkins, stunt driver ufficiale di James Bond, che ha portato a termine l'ultima di una serie di sfide per il SUV di lusso di Land Rover che in passato aveva già intrapreso una salita da record a Pikes Peak, la prima traversata mai registrata del deserto dell'Empty Quarter nella penisola arabica e la prima salita dei 999 gradini che portano all'Heaven' s Gate in Cina, nel 2018.

"L'architettura MLA all'avanguardia di Land Rover - ha commentato Nick Collins, Executive Director Vehicle Programmes di Jaguar Land Rover - e i più recenti sistemi del telaio offrono i più alti livelli di dinamismo che abbiamo mai visto su Range Rover Sport. L'Integrated Chassis Control governa la suite completa di innovazioni, coordina tutto, dal più recente sistema di sospensioni pneumatiche a volume commutabile, al nostro controllo elettronico attivo del rollio Dynamic Response Pro. Il risultato è la Range Rover Sport più coinvolgente ed emozionante di sempre".

La gamma di propulsori della nuova arrivata in casa Range Rover comprende due PHEV Extended Range a sei cilindri che offrono un'autonomia in modalità EV fino a 113 km, con emissioni di CO2 a partire da 18 g/km, ll nuovo V8 Twin Turbo da 530 CV che offre prestazioni da auto sportiva, con accelerazione 0-100 km/h in soli 4,5 secondi (con Dynamic Launch attivato), oltre ai MHEV diesel Ingenium. La propulsione puramente elettrica sarà invece disponibile nel 2024. (ANSA).