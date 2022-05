Bentley Bentayga Extended Wheelbase, nuovo grand touring suv

Per Bentley è un nuovo 'grand touring suv' ma per molti osservatori, soprattutto fra i sudditi della Regina Elisabetta II, è l'erede della ammiraglia Mulsanne di cui la Casa di Crewe ha voluto riproporre la stessa 'esperienza nella parte posteriore dell'abitacolo'.



L'inedita versione Extended Wheelbase del suv Bentayga arriva nel mercato luxury (le consegne inizieranno nell'ultimo trimestre dell'anno) con ambizioni e obiettivi che vanno dunque oltre all'arricchimento dell'offerta nella nicchia degli sport utility di altissima gamma. Punti di forza sono evidentemente il passo e lo spazio dell'abitacolo posteriore allungati di 180 mm e un arredamento specifico con 4+1 posti a bordo.

Risultato di un investimento a nove cifre da parte della marca britannica del Gruppo Volkswagen, Bentayga Extended Wheelbase punta evidentemente anche a rafforzare il primato di questo suv, il modello più venduto di Bentley, e puntare a fare crescere ancora le cifre, dopo il record ottenuto nel 2021 con 14.659 auto - di cui un terzo Bentayga - con una crescita del 31% rispetto al record precedente del 2020. Bentley prevede che il modello EWB sarà responsabile fino al 45% di tutte le vendite di Bentayga a pieno regime, cioè nel 2023.

Bentayga Extended Wheelbase, lo ribadisce la nota di Bentley, ha il potenziale per alzare il tetto del segmento top come uno dei successori della Mulsanne soprattutto nell'ambito di nuove tipologie di clienti, più giovani e più dinamici. In un recente sondaggio, i proprietari hanno anche confermato che l'82% di loro utilizza quotidianamente i propri suv di lusso, il 74% nelle città e negli ambienti urbani.

Le modifiche alla scocca hanno riguardato il pianale, i pannelli laterali, le portiere e il tetto, portando il passo da 2.995 mm a 3.175 mm, con una lunghezza fuori tutto di 5.322 mm.

La maggiore lunghezza è tutta nella porta posteriore, per creare un'area dell'abitacolo posteriore particolarmente lussuosa. Lo spazio in cabina è molto più ampio rispetto a qualsiasi altro concorrente di lusso, con un'enfasi sul benessere e l'infotainment.

Debutta in Bentayga EWB, il primo sedile posteriore al mondo con climatizzatore automatico e regolazione posturale avanzata.

Denominati Airline Seat dispone di 22 modalità di regolazione e - novità mondiale - di un nuovo sistema di rilevamento automatico del clima. In modalità Relax, il sedile può essere reclinato di 40 gradi, mentre il sedile del passeggero è motorizzato in avanti e un poggiapiedi rifinito in pelle si apre dalla parte posteriore del sedile del passeggero anteriore.

In modalità Business, il sedile si sposta nella posizione più verticale per rendere più confortevole il lavoro in movimento.

La tecnologia dei sedili con clima automatico rileva la temperatura degli occupanti e l'umidità superficiale e quindi determina se applicare calore, ventilazione o entrambi contemporaneamente per mantenere l'occupante in un benessere termico ottimale.

Nell'allestimento Four Seat Comfort, una console centrale posteriore tra i sedili posteriori offre uno stivaggio aggiuntivo e due ulteriori prese di ricarica USB. A richiesta può essere sostituita con il refrigeratore per bottiglie Mulliner Console, che ospita una bottiglia da 750 ml e due flute in cristallo Cumbria realizzati a mano.

A livello meccanico spicca l'introduzione della sterzatura integrale elettronica, che assicura un raggio di sterzata di 11,8 meri, il 7% in meno rispetto a un Bentayga standard. Di serie anche il Bentley Dynamic Ride, il sistema di controllo antirollio attivo a 48 Volt che offre l'equilibrio ottimale tra confort di marcia, maneggevolezza e dinamica.

Sotto al cofano di Bentayga EWB il collaudato motore a benzina V8 twinturbo 4,0 litri che sviluppa 542 Cv e 770 Nm di coppia, per assicurare a questo suv-limousine una velocità massima di 290 km/h e uno scatto da 0 a 100 km/h in 4,6 secondi.