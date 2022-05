DS 7 Crossback, arriva ÉDIT10N Limitée solo per Italia

Si chiama DS 7 Crossback ÉDIT10N Limitée il modello prodotto in serie limitata dalla casa francese per celebrare le oltre dieci mila unità di DS 7 Crossback consegnate in Italia. Pensata appositamente per il mercato italiano, è stata ideata per essere un un concentrato di eleganza e tecnologia, in aggiunta agli allestimenti Grand Chic che incarna l'eleganza tipica del marchio e Performance Line+ che ne esalta lo spirito sportivo.

I due allestimenti, tra i più venduti negli ultimi quattro anni, vengono ora riproposti sulla serie speciale ÉDIT10N Limitée. Entrambe le versioni sono impreziosite da una ricca dotazione di serie. Nell'allestimento Grand Chic, l'eleganza tipica del savoir faire francese viene esaltata da dettagli come gli interni in pelle Rivoli, i cerchi in lega da 20" Tokyo e il touchscreen da 12" con navigazione 3D. Di serie anche un ricco equipaggiamento tecnologico, che comprende i fari dotati di tecnologia DS Active LED vision e il portellone elettrico, il DS Connected Pilot, una telecamera posteriore con sensori, l'extended Safety Pack e il Comfort Access.

Allo stesso modo, la versione sportiva Performance Line+ offre interni in tessuto Alcantara, tetto panoramico, cerchi in lega da 20" Tokyo, un touchscreen da 12" con navigazione 3D, climatizzatore automatico Bizona esteso, telecamera posteriore con sensori e portellone elettrico. Completano la dotazione il DS Connected Pilot, l'extended Safety Pack e i DS Active LED Vision. DS 7 Crossback ÉDIT10N Limitée è disponibile con la motorizzazione BlueHDi 130 Automatico oppure nella versione E-TENSE Plug-In Hybrid 225 cv e 300 cv 4x4.