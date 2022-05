Audi RS Q8 ABT Signature Edition a ruba nonostante il prezzo

Anche se il prezzo non è davvero abbordabile (280.250 euro che comprende il costo della vettura di serie 150.350 euro più quello del pacchetto del preparatore tedesco ABT Sportline pari a 129.900 euro) l'Audi RS Q8 ABT Signature Edition è uno dei 'toys for boys' più ambiti, tanto che la produzione programmata di soli 96 esemplari è già stata completamente pre-venduta.



La rarità rappresentata da questo modello, che viene costruito a mano nella sede di ABT Sportline di Kempten in Algovia (Germania) da esperti meccanici da corsa ad un ritmo massimo di otto esemplari al mese, sta nella raffinata elaborazione del propulsore V8 biturbo di serie, che passa da 600 a 800 Cv, con una coppia di ben 1000 Nm.

L'Audi RS Q8 ABT Signature Edition diventa così - lo sottolinea la comunicazione del tuner tedesco - lo 'sport utility' più performante, fedele al motto dell'azienda che ha creato la sua fortuna con l'elaborazione di auto da competizione e che si mantiene sempre fedele al proprio motto 'dalla pista alla strada'.

Com'è facile immaginare le prestazioni della già hyperformante Audi RS Q8 di serie migliorano ancora e il tempo per scattare da 0 a 100 km/scende a 3,2 secondi (0,6 in meno dell'auto di serie) e la velocità massima tocca i 315 km/h, naturalmente solo sui tratti delle autobahn tedesche senza limiti.

Il pacchetto ABT Power R comprende nuovi intercooler maggiorati e turbocompressori sviluppati appositamente per questa versione Signature Edition che - in combinazione con l'unità di controllo ad alta precisione ABT Engine Control (AEC) completamente riprogrammata e un inedito impianto di scarico in acciaio inox con tubi da 105 mm di diametro - assicurano prestazioni molto vicine al mondo delle corse.

Nei quasi 130mila euro da versare ad ABT sono compresi anche altri interventi, come il montaggio del sistema elettronico ottimizzato ABT Level Control che garantisce un assetto più basso in funzione delle situazioni di guida e quindi una tenuta di strada adeguata in ogni momento. Le ruote forgiate da 23 pollici calzano pneumatici 295/35 R23 e sono rifinite con un trattamento nero lucido, e si inseriscono perfettamente negli elementi in 'carbon black gloss' che contribuiscono a rendere esclusivo l'aspetto esterno dell'Audi RS Q8 ABT Signature Edition.

Le parti aggiuntive sono relative alla struttura del labbro frontale, alle lamelle anteriori, agli inserti della grembialatura sotto al muretto, inclusa la griglia di aspirazione dell'aria e i condotti dell'aria ottimizzati. Ma anche all'attacco della griglia, ai codolini dei passaruota, agli attacchi delle calotte degli specchietti, alle battute delle portiere, al pannello di coda e agli attacchi della grembialatura e allo spoiler posteriori.