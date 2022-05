Polestar 2, aggiornamenti fanno bene a cliente e ambiente

Anche un modello che ha appena debuttato come Polestar 2 - può essere soggetto ad aggiornamenti in tempi diversi rispetto al normale ciclo vita di un'automobile perché, grazie ad un modello tipico del mondo degli smartphone, cioè migliora l'uso del prodotto, il suo rapporto con l'ambiente e lo stesso ciclo produttivo. Lo spiega il ceo di Polestar, Thomas Ingenlath: "Abbiamo rivisitato i materiali e i processi necessari per realizzare Polestar 2, introducendo aggiornamenti che riducono l'impatto climatico e aumentano la tracciabilità dei materiali di questa vettura pluripremiata. Queste sono importanti aggiunte al modo in cui possiamo migliorare le auto nel corso della loro vita, non solo con aggiornamenti di funzionalità e design, ma anche affrontando la sostenibilità e l'impronta di carbonio".



Una specifica partnership, quella di Polestar con Circulor ora include la tracciabilità blockchain della mica, oltre al cobalto che è già tracciato nelle batterie Polestar 2. La tecnologia blockchain consente a Polestar di tracciare i minerali a rischio dalla fonte del materiale al prodotto finito.

La batteria del modello Standard Single motor vede poi una migliore chimica delle celle per fornire una capacità maggiore (ora 69 kWh). Ciò porta a una maggiore autonomia (ora fino a 474 km WLTP), una ricarica più rapida (ora fino a 130 kW CC) e una maggiore potenza del motore (170 kW).

La vasca in alluminio che ospita l'involucro della batteria per tutte le versioni vedrà una riduzione di CO2e di 750 kg per vettura, grazie alla decisione di acquistare alluminio per questo componente solo da fonderie che utilizzano energia rinnovabile.

Gli aggiornamenti dei dettagli di design puntano ad aumentare l'uso di materiali rinnovabili, riciclabili e riciclati e di includere sempre un'opzione di tappezzeria vegana. In Polestar 2 è ora disponibile un rivestimento in pelle Nappa opzionale migliorato con maggiori credenziali di sostenibilità.

"Richiediamo che tutta la pelle utilizzata nei prodotti Polestar sia conforme ai più severi standard sul benessere degli animali e alle Cinque Libertà*, oltre ad essere completamente tracciabile e priva di cromo - dice Fredrika Klarén, responsabile della sostenibilità di Polestar - Un nuovo fornitore di pelle, Bridge of Weir, soddisfa i nostri requisiti".

L'aggiornamento del software delle prestazioni con potenza massima di 350 kW e 680 Nm è ora incluso nel Performance Pack in Europa La pompa di calore (inclusa nel Plus Pack) ha un range di temperatura ottimale migliorato, ora compreso tra -7°C e 25°C.

Debutta infine un filtro abitacolo avanzato con sensore di particolato interno aggiornato con la nuova App in-car che quantifica il miglioramento della qualità dell'aria immessa nell'abitacolo.