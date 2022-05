Alfa Romeo Tonale Hybrid 160 Cv, nuovo riferimento nei C-suv

di Andrea Silvuni

Primo suv di segmento C del brand, il nuovo Tonale Alfa Romeo porta nel 'cuore' del mercato europeo un modello che segna il passaggio della marca - rilanciata con convinzione da Stellantis e dal team del Biscione, guidato da Jean-Philippe Imparato - verso il futuro elettrificato, in un perfetto equilibrio tra valori e Dna di Alfa e la volontà di portare in un mercato altamente competitivo livelli di assoluta eccellenza tecnologica e di piacere di guida.

Dopo tante anticipazioni e presentazioni statiche, il momento in cui è possibile sedersi al volante e girare la chiave - ops, spingere sul pulsante start stop collocato proprio davanti al pilota - rappresenta la conferma del raggiungimento delle aspettative (estetica, qualità, equipaggiamenti e soprattutto carattere dei propulsori e dinamica di guida) che sono quel valore aggiuntivo nella sfida commerciale che Tonale dovrà affrontare da giugno in poi a livello globale.

Quando vedo passare un'Alfa Romeo - diceva negli Anni '30 Henry Ford, il fondatore del colosso Usa - mi alzo il cappello.

Ora, al passaggio di Tonale nelle strade di Como e della Lombardia settentrionale, dove si sono svolte le prove, scatta invece la cerimonia della foto 'rubata' al semaforo, del saluto, del sorriso e (nel caso di chi guida suv comparabili, ma che non posseggono la piccola bandiera tricolore che Tonale sfoggia sul tunnel centrale) della non celata invidia.

Questo nuovo prodotto della nuova Alfa Romeo non solo non teme paragoni rispetto alla migliore concorrenza ma stabilisce addirittura nuovi riferimenti, grazie ad una progettazione curata in ogni dettaglio, nel controllo certosino della qualità e - come abbiamo già sottolineato - nell'adozione di soluzioni tecnologiche degne di modelli di fascia superiore.

Del resto Tonale cattura lo sguardo come già sapeva fare Stelvio, portando alla immediata considerazione che 'si tratta di una vera Alfa Romeo'. Una affermazione, questa, che prende ancora più valore se il modello che si avvia premendo il pulsante sul volante è dotato della motorizzazione Hybrid 48V con VGT (Variable Geometry Turbo) da 160 Cv, una variante specifica per Alfa Romeo dell'apprezzato 4 clindri 1.5 e che è capace di trasmettere moto alle ruote anche quando il propulsore a combustione interna è spento.

Bastano pochi chilometri alla guida di questo Tonale (nel nostro caso con allestimento Veloce) per apprezzare come l'elettrificazione sia stata concepita al servizio del DNA di Alfa Romeo offrendo un'autentica esperienza di guida ibrida che nulla toglie alle caratteristiche tipiche del brand.

Alla sua agilità e 'pulizia' nelle risposte anche quando l'andatura è sostenuto provvedono soluzioni tecniche specifiche di Tonale, come lo sterzo più diretto del segmento, il sistema brake-by-wire per la frenata rigenerativa, il Dynamic Torque Vectoring che agisce sulla trazione anteriore e le sospensioni Alfa Active Suspension con geometria, angoli caratteristici e rigidezza specifici.

Promossa a pieni voti anche la trasmissione automatica a doppia frizione sette rapporti Alfa Romeo TCT che sfruttando un motore elettrico P2 48 volt da 15 kW e 55 Nm (che diventano 135 grazie al rapporto di trasmissione 2,5:1) fornisce motricità alle ruote anche quando il propulsore a combustione interna è spento. Grazie a questa soluzione tecnica Tonale offre un'autentica esperienza elettrificata, ad esempio in tutte le situazioni in cui sono necessari 15 kW bastano per procedere come nelle manovre di partenza o di parcheggio e in fase di veleggiamento quando si rilascia l'acceleratore in autostrada.

Alfa Romeo Tonale Hybrid 160 Cv offre prestazioni di rilievo, come gli 8,8 secondi per lo scatto 0 - 100 km/h e i 210 km/h di velocità massima. Tonale è inoltre l'unico modello della categoria ad essere equipaggiato con l'Integrated Brake System (IBS) e ad offrire le palette per il cambio marcia in alluminio, solidali al piantone dello sterzo. Le pinze fisse by Brembo a 4 pistoncini, i dischi anteriori autoventilati e i dischi pieni al posteriore regalano performance di frenata impeccabili.

Da notare che sull'allestimento oggetto del test, Tonale Veloce, sono disponibili le sospensioni attive Dual Stage Valve con smorzamento a controllo elettronico, che rendono ancora più sportivo l'assetto.

Disponibile anche la motorizzazione d'ingresso Hybrid da 130 Cv, con 240 Nm di coppia egualmente abbinato alla trasmissione Alfa Romeo TCT a sette marce e sistema ibrido a 48 Volt.