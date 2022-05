Land Rover Defender, negli Usa omaggio alla 110 del 1993

Una serie limitata a 500 esemplari per la Land Rover Defender 30th Anniversary Edition. Il modello è quello con il quale il marchio britannico ha deciso di rendere omaggio al trentesimo anniversario dell'introduzione del Defender 110 del 1993, la prima ad essere introdotta sul mercato nordamericano, lo steso per cui è stata realizzata la nuova versione speciale.

L'edizione celebrativa si basa sulla nuova Defender 110 P300 S, con alcune modifiche apportate per l'occasione. Esternamente, ciascuno dei 500 esemplari è realizzato nella colorazione Fuji White, con l'aggiunta di cerchi in acciaio da 18" dipinti in bianco lucido, sedili in pelle in linea con l'anniversario e badge esterno dedicato, sul portellone posteriore.

Come la sua prestigiosa antenata, anche il nuovo SUV viene fornito con tutte le caratteristiche pensate per il mondo dell'off-road, a partire dai portapacchi 'Expedition', i paraspruzzi anteriori e posteriori, i tappetini in gomma e a prova di fango ed acqua, i gradini laterali fissi, la scala pieghevole e altro, come le estensioni per i passaruota.

All'interno dell'abitacolo non si rinuncia però al comfort, con tutti i pacchetti di accessori già utilizzabili sulle altre versioni moderne di Defender, dalle sospensioni pneumatiche ai fari a led, passando per il climatizzatore tri-zona, il sensore per la misurazione della qualità dell'aria e molto altro.

La nuova edizione speciale del fuoristrada è già disponibile presso alcune concessionarie Land Rover selezionate negli Stati Uniti. Il prezzo è di 75.000 dollari.