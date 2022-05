Mercedes GLS elaborata Brabus, mostro da 900 Cv e 320 km/h

Non bastassero i 789 Cv della 800, presentata lo scorso novembre, il preparatore tedesco Brabus ha deciso di innalzare ulteriormente l'asticella delle sue realizzazioni top luxury in ambito Suv con la 900 biturbo. Si tratta di una belva, appunto, da 900 Cv, sviluppata su base Mercedes-Benz GLS Maybach che punta a porsi al vertice assoluto della categoria.

Grazie a una cura vitaminica sostanziosa che ha interessato sia la parte meccanica sia il software di gestione del V8 tedesco, le prestazioni dichiarate risultano superlative.



Il propulsore è stato incrementato in cubatura da 3.982 cc sino a 4.407 cc e ha visto l'adozione di un doppio turbo capace di lavorare sino a 1,4 bar. Il risultato, appunto, sono 900 Cv di potenza massima a 6.200 giri/min e una portentosa coppia massima di 1.250 Nm a 2.900 giri, limitata elettronicamente a 'soli' 1.050 Nm. Performance in grado di spingere la possente sport utility della Stella sino alla velocità massima di 320 km/h e di farla scattare con balzo felino da 0 a 100 km/h in appena 4,2 secondi.

Coperta da garanzia di 3 anni/100.000 km, la Brabus 900 presenta una vistosa personalizzazione dello stile, realizzata con ampio ricorso alla fibra di carbonio. Le enormi ruote da 24" con cerchi forgiati, la griglia in tinta con la carrozzeria e la caratteristica B del brand la rendono immediatamente distinguibile dalla lussuosissima Mercedes-Maybach GLS 600 4Matic di serie, utilizzata come base di partenza per questa realizzazione.

La sua meccanica è stata, naturalmente, adeguata alle performance eccezionali di cui è capace. Vanta, inoltre, raffinatissimi interni personalizzabili secondo i gusti del cliente, realizzati con i materiali più pregiati nel catalogo del preparatore tedesco.