Bentley Bentayga LWB, suv di lusso che diventa 'ammiraglia'

Con un teaser che dà appuntamento al prossimo 10 maggio, Bentley ha confermato l'imminente debutto di un suo nuovo modello, particolarmente importante per conquistare quei mercati - come la Cina, gli Stati Uniti e la stessa Gran Bretagna - in cui i suv extralusso di grandi dimensioni (come i vari modelli Maybach, Rolls e Range Rover) hanno un importante seguito di acquirenti, anche per funzioni di rappresentanza al posto delle limousine.

A fare il suo ingresso in questa nicchia commercialmente molto interessante sarà una versione LWB (long wheelbase, cioè a passo allungato) del suv Bentayga, riprogettata appunto per offrire alle sedute posteriori un'abitabilità pari, se non superiore, rispetto alle classiche 'ammiraglie' da far guidare all'autista.

L'immagine che accompagna il teaser della Casa di Crew - che fa parte del Gruppo Volkswagen - non svela che un dettaglio di questo inedito modello, probabilmente il pannello interno della porta posteriore.

Ma già nei mesi scorsi, come mostrano le immagini pubblicate dal magazine britannico CarExpert, erano circolati scatti 'rubati' di questa nuova Bentley a passo lungo, durante i collaudi invernali in Svezia, con la sola camuffatura costituita dagli adesivi Beyond 100 che, dando appuntamento 'oltre il centenario' dell'azienda, festeggiato nel 2020, rimandano al futuro 100% elettrico della gamma previsto per il 2030.

La presenza dei tubi di scarico chiarisce subito che Bentley Bentayga LWB debutterà con una gamma motori ICE tradizionali, cioè il 4.0 V8 da 550 Cv, il 6.0 V8 da 635 Cv della variante Speed e il 3.0 V6 da 550 Cv complessivi della variante Hybrid plug-in. Ma è evidente che nel cammino verso la scadenza del 2030 non mancheranno altre novità tecnologiche.