Toyota presenta la nuova GR Supra con cambio manuale

Toyota accontenta i suoi clienti più "puristi" e realizza a grande richiesta una versione a cambio manuale per la GR Supra. La versione con cambio manuale a 6 rapporti iMT, realizzata appositamente per equipaggiare la versione sei cilindri in linea 3 litri della coupé, arriverà nella concessionarie europee la prossima estate.



Un lavoro complesso per gli ingegneri della Casa Nipponica, che per il nuovo cambio hanno dovuto necessariamente modificare l'alloggiamento e l'albero della trasmissione, il gruppo ingranaggi esistenti e rimuovere elementi non necessari come parte dell'insonorizzazione. Dal punto di vista tecnico il cambio iMT utilizza un sistema di controllo elettronico intelligente che funziona grazie a un software che dà priorità alle prestazioni: quando si sale di marcia, i parametri vengono tarati per ottimizzare la coppia del motore al momento dell'innesto e del rilascio della frizione; in scalata, il software è stato settato per prestazioni costanti. L'iMT è stato impostato come "predefinito" dalla Casa, ma all'occorrenza, può essere disattivato manualmente in modalità Sport.

Fino ad oggi, ricordiamo, la GR Supra è stata equipaggiata esclusivamente con il cambio automatico ZF a otto rapporti, sia nella versione con il sei cilindri 3 litri da 340 Cv che nella più piccola quattro cilindri 2 litri, da 258 Cv. Per la gamma GR Supra trova spazio anche una special edition: "Lightweight" equipaggiata con il motore 3 litri 6 cilindri e cambio manuale. Modifiche tecniche che sublimano l'incarnazione dello spirito Gazoo Racing e realizzano il sogno del presidente Akio Toyoda in un'auto ancora più piacevole da guidare.