Volkswagen ID.Buzz, il 'cammino' sulla strada del Bulli T1

Cinque anni di lavoro sullo sviluppo e la ricerca, sono quelli che hanno portato da concept di Volkswagen ID. Buzz1 al modello di serie. Tra la presentazione del concept e il veicolo che arriverà ai clienti il prossimo autunno, ci sono infatti circa cinque anni durante i quali il team Sviluppo di Volkswagen Veicoli Commerciali e di Volkswagen, hanno dovuto trovare il modo di trasferire il principio di base del leggendario Bulli T1 originale e i chiari tratti del veicolo concept in un van e un furgone completamente elettrico.

Proprio per raccontare questo percorso, una troupe video di Volkswagen Veicoli Commerciali ha accompagnato le persone coinvolte in queste sfide e ha documentato il loro lavoro segreto. Il risultato è un racconto dettagliato, che è stato pubblicato oggi nei giorni scorsi e che documenta lo sviluppo del Bulli e del furgone della famiglia ID., tra designer e ingegneri che hanno cercato il miglior concept possibile che combinasse tutti i requisiti e che fosse il più efficiente possibile: i componenti a basso attrito della piattaforma modulare elettrica MEB contribuiscono a questo, così come una buona aerodinamica di carrozzeria, sottoscocca e ruote.

Per garantire che anche l'ID. Buzz1 soddisfacesse i più alti requisiti di qualità Volkswagen, il Bulli elettrico è stato messo alla prova in una maratona complessa ed estenuante, in tutta Europa e in condizioni estreme. Prima il caldo estremo, dal molto arido all'umido tropicale. Poi estremamente freddo, sia secco sia umido. Poi ancora in molti luoghi senza una vera superficie stradale. I test in pista hanno simulato pioggia, neve, ghiaccio e condizioni polverose per vedere cosa potrebbe penetrare nei giunti della carrozzeria e del sottoscocca e potenzialmente causare problemi in seguito.

"Il Bulli è un veicolo che si è sempre particolarmente distinto per la sua praticità quotidiana - ha dichiarato Stefan Lutz, Technical Project Manager per la linea di modelli alla Volkswagen Veicoli Commerciali - e per questo motivo testiamo l'ID. Buzz1 in tutte le condizioni e situazioni atmosferiche. I motori, i fluidi, ogni sistema e processo operativo, gli indicatori e i display devono funzionare perfettamente. Solo così possiamo essere sicuri che il veicolo possa essere guidato senza problemi in ogni regione del mondo".