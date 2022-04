Audi RS 3, la 'cattiva' compatta alla prova del Mugello

Tra le curve e i rettilinei del Mugello, per testare l'anima racing della nuova Audi RS 3. Non potrebbe forse esserci asfalto migliore che quello della pista, in modo particolare quello del circuito toscano sul quale abbiamo passato un pomeriggio, per mettere a suo agio l'ultima versione della super sportiva compatta della casa dei Quattro Anelli. Considerata un punto di riferimento della categoria in quanto a prestazioni e piacere di guida, tra un'Arrabbiata e una curva San donato, un rettilineo dove spingere a fondo l'acceleratore e qualche birillo piazzato per tracciare le traiettorie migliori, il 5 cilindri TFSI da 400 CV e 500 Nm di coppia è nel suo habitat naturale.



Tra i cordoli del circuito del Mugello, ovvero uno dei tracciati più tecnici e impegnativi nel panorama del motorsport, portare la RS 3 al massimo, o quasi, delle sue prestazioni, è un piacere. Dalla esse Casanova-Savelli, le velocissime Arrabbiata 1 e 2, dove il feeling con la vettura è fondamentale per gestire al meglio il raggio variabile delle curve, e, ancora, il tornante del Correntaio, i cambi di traiettoria delle Biondetti e l'interminabile Bucine, la RS 3, best seller della famiglia Audi Sport, esprime tutto il suo potenziale.

La nuova generazione della compatta high performance è la più performante di sempre grazie all'iconico 5 cilindri 2.5 TFSI da 400 CV, alle prestazioni che parlano di uno 0 a 100 km/h in 3,8 secondi e fino a 290 km/h di velocità massima. A controllare il tutto, ci pensa poi la tecnologia RS torque splitter che garantisce la distribuzione attiva e totalmente variabile della coppia tra le ruote posteriori, rendendo reattività, rigore direzionale e tendenza al sovrasterzo mai così marcati. In occasione dell'evento in pista, le RS 3 alla prova della velocità sono state gommate Pirelli, partner tecnico dell'evento toscano nonché primo, con i 'corsaioli' P Zero Trofeo R (disponibili a richiesta come primo equipaggiamento dal terzo trimestre 2022 per nuova Audi RS 3).

A condire l'esperienza in pista e in virtù della sequenza di accensione 1-2-4-5-3 dei cilindri, il suono della RS 3 è inconfondibile. L'effetto è amplificato anche da una novità tecnica: per la prima volta, l'impianto di scarico è dotato della gestione totalmente variabile delle valvole, così da consentirne aperture parziali che valorizzano il timbro del 2.5 TFSI. Sul sound influiscono anche i programmi di marcia selezionati mediante l'Audi drive select. Nelle modalità dynamic, RS Performance ed RS Torque Rear, ad esempio, le valvole si aprono con ampio anticipo. A richiesta, è anche disponibile per 'cattiva' compatta lo scarico sportivo RS.