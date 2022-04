Audi Q5 2023 nuova generazione senza variante 100% elettrica

La nuova generazione dell'Audi Q5, che debutterà nel 2023, potrebbe segnare una svolta decisiva rispetto al passato, o meglio una vera 'inversione ad U'.

Secondo quanto riporta il magazine britannico AutoExpress la gamma che sostituirà il suv più venduto dai Quattro Anelli verrà costruito su una versione evoluta della piattaforma MLB del Gruppo Volkswagen con propulsori benzina e diesel ICE mild hybrid e plug-in ma senza una variante e-Tron completamente elettrica. Al momento esiste già per la Cina una specifica variante Q5 e-Tron, realizzata localmente su piattaforma MEB, ma è improbabile - scrive AutoExpress - che questo suv esca dal mercato cinese.



A livello globale, non esiste un'altra Audi che si venda volumi maggiori: con quasi 300.000 immatricolazioni in tutto il mondo nel 2021 Q5 non è solo il modello della famiglia Q (cioè dei suv) più popolare del produttore di Ingolstadt, ma vanta una grande popolarità in Europa, in Cina, in Nord America, cioè ovunque nel mondo opera la marca Audi.

Come dimostrano le immagini dei prototipi 'catturate' da AutoExpress (che hs ricostruito in due bozzetti il possibile aspetto) Q5 punta a un linguaggio di design evolutivo piuttosto che a un revisione stilistica a tutto campo. Resta la grande griglia ottagonale affiancata da fari sottili, ma il suo muso appare più alto e squadrato, Anche le spalle sono ridisegnate per un look più muscolare e saranno integrate con una zona di coda che presenta una barra di illuminazione a Led a tutta larghezza (invece delle luci posteriori divise del modello attuale).

La prossima Q5 non sembra molto diversa in termini di dimensioni dal modello attuale e potrebbe prevedere - cosa non ancora deliberata - una variante Sportback con linea da suv -coupé. Per ciò che riguarda la parte tecnica la futura generazione di Q5 potrebbe portare al debutto nei suv di Audi la versione aggiornata della piattaforma Mlb.

Una novità che riguarderà anche la futura A4, anch'essa in arrivo nel 2023. Fondamentale per questa architettura sarà una versione aggiornata del motore a benzina turbo da 2,0 litri EA888 del Gruppo Volkswagen, con tecnologia mild-hybrid a 48 Volt e un nuovo sistema di sovralimentazione.