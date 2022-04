Alfa Romeo Tonale, nuovo C-suv inizia la scalata al successo

E' stato lo stesso numero uno del Stellantis, Carlos Tavares, a sottolineare con la sua presenza e affiancando in un incontro con la stampa il Ceo del brand Jean-Philippe Imparato, l'importanza che il lancio del nuovo C-suv Tonale ha per Alfa Romeo e, in generale, per le attività del Gruppo. Nel corso dell'evento dedicato al test dinamico di questa novità del Biscione, strategica per il consolidamento della marca, Tavares e Imparato hanno dettagliato non solo il ruolo che Tonale avrà nei prossimi mesi per la presenza commerciale nei primi 31 mercati (da giugno) e in tutti gli altri (da fine anno) compresi Stati Uniti, Asia e Cina, ma hanno anche 'trasmesso' efficacemente la grande passione che anima il team di Alfa e, in generale, la dirigenza di Stellantis.

"Jean-Philippe ed io siamo appassionati di auto e di competizioni - ha detto Tavares, rispondendo ad una domanda sulla loro presenza nel week end del GP del Made in Italy a Imola - e questo non è certo un difetto". Logico quindi che anche il numero uno di Stellantis abbia sottolineato il suo 'amore' per questo brand che "rappresenta l'Italia" che ha un grande potenziale, permettendo "di costruire il futuro partendo dal passato".

Tavares, al riguardo, ha anche ricordato la recente esperienza quando ha partecipato al Rally di Montecarlo Storico al volante di una Lancia Stratos: "ad ogni sosta venivo immediatamente circondato da appassionati - ha detto - e ciò che mi ha stupito è che questi non avevano l'età della vettura, ma quella dei miei figli. La conferma che i giovani sono interessati alle emozioni che arrivano dalle automobili e dai grandi brand".

Tonale tra l'altro permetterà fin da subito (la vendita inizierà nella seconda settimana di giugno, partendo da un canone di 299 euro/mese) la crescita dei conti di Alfa Romeo.

Tavares, al riguardo, ha sottolineato che la marca è oggi "in utile senza lanci di nuovi modelli" e punta ad aumentare "la redditività che già oggi ha raggiunto il livello dei brand premium".

"In dodici mesi il business model di Alfa Romeo è stato migliorato, reso più rigoroso e ripulito e questo dimostra che l'operativitá poteva essere migliorata e c'è ancora spazio per farlo. Alfa Romeo è la dimostrazione che possiamo combinare passione, emozione e rigore e avere un business profittevole".

Con il C-suv Tonale Alfa Romeo punta ad essere ovunque, in Europa, in Asia, in America e anche in Cina per sostenere le vendite e lo story telling del nostro brand", ha spiegato Tavares. Ed ha aggiunto che per portare ai clienti cinesi il valore del made in Italy verrà esportato in quel mercato il Tonale fabbricato a Pomigliano.

La roadmap di introduzione del nuovo C-suv Alfa Romeo prevede, lo ha specificato Imparato, la "luce verde all'avvio alla produzione il prossimo 16 maggio" dopo il completamento dei severi controlli di qualità, e l'apertura della fatturazione nella prima settimana di giugno. "A ottobre presenteremo anche la versione ibrida plug-in da 275 Cv - ha anticipato il Ceo di Alfa Romeo - che dovrebbe far scendere le emissioni di CO2 a 32 g/km e ci permetterà quindi di rendere Tonale ideale per i mercati, come Olanda e Francia, dove il malus legato alle emssioni penalizza le altre versioni. E Tonale Phev, non dimentichiamolo, permetterà di viaggiare per 60 km in modalità elettrica".