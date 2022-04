Mercedes-AMG C 43 4Matic, debutta primo turbo elettrificato

La Stella a Tre Punte rimescola nuovamente le carte in tavola e facendo ricorso ad una tecnologia derivata direttamente dalla Formula 1, porta nell'ultima generazione delle Mercedes-AMG C 43 4Matic l'inedita soluzione del 'turbo elettrificato', che assieme al sistema Mild Hybrid a 48 Volt rivitalizza (se mai ce ne fosse stato bisogno) la soluzione dei motori benzina ICE.

Così, nel pieno rispetto dei desideri del cliente, la divisione AMG dedicata ai modelli ad alte prestazioni, pur lavorando su diverse novità con elettrificazione più spinta o addirittura 100% a batteria, fissa nuovi parametri di riferimento in quanto a soluzioni propulsive tradizionali.



Dopo aver debuttato a bordo di Mercedes-AMG SL 43, il quattro cilindri AMG da 2,0 litri - primo motore di serie al mondo con turbocompressore a gas di scarico elettrico - arriva ora anche su Classe C in variante berlina e wagon.

Questa nuova tecnologia di sovralimentazione garantisce tempi di risposta particolarmente rapidi sull'intera gamma dei regimi di rotazione e assicurando una guida ancora più sportiva. Il turbocompressore a gas di scarico è alimentato dalla rete di bordo a 48 Volt, che fornisce energia anche all'alternatore-starter con trasmissione a cinghia (RSG). Nel caso specifico di Mercedes-AMG C 43 4Matic, il motore eroga 408 Cv (quindi una potenza specifica superiore a 200 Cv/litro) e può contare sul boost aggiuntivo di 14 Cv assicurato dall'RSG - cuore del sistema Mild Hybrid - sfruttabile temporaneamente. La coppia massima raggiunge i 500 Nm.

Tra le altre raffinatezze presenti nelle due nuove varianti 'hot' della Classe C ci sono le ruote posteriori sterzanti di serie, la trazione integrale permanente 4Matic Performance AMG con ripartizione della coppia a favore delle ruote posteriori, il cambio 9G Speedshift MCT AMG e l'assetto Ride Control AMG con sospensioni attive.

"Classe C è da sempre un modello di assoluto successo per Mercedes-AMG - ha sottolineato Philipp Schiemer, presidente del consiglio di amministrazione di Mercedes AMG GmbH - e ora con la tecnologia innovativa del turbocompressore a gas di scarico elettrico, abbiamo di nuovo reso nettamente più affascinante l'ultima generazione. La nuova sovralimentazione e la rete di bordo a 48 Volt non concorrono soltanto a rendere eccellente la dinamica di marcia di C 43 4Matic, ma ne aumentano anche l'efficienza. In questo modo diamo prova dell'elevato potenziale dei motori a combustione interna elettrificati. La trazione integrale di serie, l'asse posteriore sterzante attivo e la risposta rapida del cambio rafforzano la Driving Performance tipica del marchio AMG".

Il motore M139 delle nuove Mercedes-AMG C 43 4Matic è il primo al mondo ad essere sovralimentato da un turbocompressore a gas di scarico elettrico. L'innovativo sistema è una derivazione diretta della tecnologia che il team di Formula 1 Mercedes AMG Petronas utilizzata con successo da molti anni.

La nuova forma di sovralimentazione garantisce tempi di risposta particolarmente rapidi sull'intera gamma di regime, a beneficio di una sensazione di guida ancora più sportiva e di una maggiore efficienza. Il turbocompressore a gas di scarico elettrico integra direttamente sul suo alberino - tra la girante della turbina sul lato di scarico e la girante del compressore sul lato di aspirazione dell'aria esterna - un sottile motore elettrico dello spessore di circa 4 centimetri. Quest'ultimo, comandato elettronicamente, aziona direttamente l'albero del turbocompressore a gas di scarico e pertanto è in grado di far accelerare la girante del compressore (fino a 175.000 giri/min) prima che il flusso dei gas di scarico subentri nella funzione di azionamento.

Questo accorgimento migliora nettamente il tempo di risposta già a partire dal numero di giri al minimo e su tutti i regimi.

Il motore a combustione interna reagisce in modo ancora più pronto ai comandi del pedale dell'acceleratore, rendendo la sensazione di guida nel complesso molto più dinamica. Inoltre la coppia più elevata ai bassi regimi si traduce in una maggiore accelerazione da fermo.

Altra caratteristica straordinaria è l'iniezione di benzina a due stadi. Nel primo stadio, gli iniettori piezoelettrici, particolarmente rapidi e precisi, immettono il carburante nelle camere di combustione con una pressione di 200 bar. Nel secondo si aggiunge l'iniezione nel collettore di aspirazione per mezzo di valvole elettromagnetiche, così da ottenere l'elevata potenza specifica del motore.

Grazie a questa motorizzazione C 43 4MATIC Berlina accelera da 0 a 100 km/h in appena 4,6 secondi, che diventano 4,7 per C 43 Wagon con una velocità massima limitata elettronicamente a 250 km/h per entrambi i modelli. Aggiungendo l'AMG Driver's Package la velocità massima sale per entrambe le vetture a 265 km/h.