Volkswagen Amarok, nuova generazione più grande e potente

Arriverà a fine anno la nuova generazione del pick-up Amarok di Volkswagen Veicoli Commerciali, una versione completamente ridisegnata, con dimensioni più generose (è lungo 5,35 m ed ha un passo di 3.270 mm che equivale a un aumento di 175 mm per fornire più spazio nella doppia cabina) e soprattutto con una maggiore portata, visto che arriverà a 1,2 tonnellate rendendo possibile una capacità di traino massima di 3,5 tonnellate con più varianti di motore/cambio.



Poiché il passo di nuova Amarok cresce più della sua lunghezza totale, gli sbalzi della carrozzeria sono inferiori cosa che ha un effetto positivo non solo sull'estetica ma anche sulle capacità fuoristrada. Amarok permetterà anche una profondità di guado significativamente maggiore rispetto al suo predecessore Ma ciò che più impressiona, nello scorrere la nota stampa della divisione veicoli commerciali del Gruppo Volkswagen è l'accostamento tra l'aggettivo 'efficiente' e il contenuto rappresentato dal 'nuovo diesel V6' oltre che da quelle che sono dettagliate come 'quattro ulteriori varianti di motore'. Nuovo Amarok avrà anche 'sistemi di trazione integrale o trazione posteriore' ed 'oltre 30 sistemi di assistenza alla guida ADAS che stabiliscono nuovi standard' nel segmento dei pick-up.

Questo perché, va ricordato, la nuova generazione di Amarok è "uno dei primissimi frutti della collaborazione con Ford" aveva commentato lo scorso anno Herbert Diess, Ceo del Gruppo Volkswagen. E ciò comporterà la condivisione di molti elementi tra cui appunto una gamma di moderni propulsori ICE ad alta efficienza.

Con questo 'salto generazionale' il pick-up Amarok - che è stato progettato e concepito in Germania (Volkswagen) e Australia (Ford) e che verrà costruito in Sud Africa - punta a spostare in alto l'asticella del comportamento su strada e in off-road, per competere in tutti i mercati in cui questa tipologia di veicolo è dominante, dall'Asia all'Africa passando naturalmente per gli Stati Uniti. con gli altri modelli del cosiddetto segmento B.

Per ora il design di Amarok è ancora nascosto dietro la mimetizzazione ma appena verrà svelato si mostrerà in una forma che la Casa tedesca definisce 'potente e carismatica'. Lo sottolinea la nuova sezione frontale con il cofano dritto e molto verticale con un chiaro riferimento al Dna del marchio. I fari a Led sottili e integrati (di serie per tutte le versioni mentre come opzione saranno offerte le IQ.Light a matrice di Led) sottolineano l'aspetto high-tech di Amarok.

Cinque le versioni previste: laentry-level Amarok, la Life, la Style, la PanAmericana (con carattere off-road) e la Aventura (più stradale). Nuovo Amarok sarà lanciato alla fine del 2022 nei primi Paesi con cabina doppia e quattro porte e in alcuni mercati individuali con cabina singola a due porte.